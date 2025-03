RAZVEZALA JEZIK: Ermina Pašović istakla da se Stefani služi LAŽIMA, pa najavila njeno raskrinkavanje, ukoliko ode dalje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Jovan Ilić - Jova novinar, razgovarao je sa bivšom učesnicom ''Zadruge'', Erminom Pašović u novom izdanju ''Rijaliti rešetanja''.

Ona se osvrnula na trenutna dešavanja u Eliti, te je prokomentarisala odnos Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

Kako ti je izgledao ulazag Stefani Grujić u Elitu?

- Ako se izuzme da je to bivša devojka moje drugarice, odličan ulazak. Volim haos i kad neko ostavi utisak. Ono što ja mogu da primetim je to da je prozivala pre samog ulaska Aneli i Enu, a kada je ušla, sa njima je ćaskala.

Kako ti je delovala Matorina veza sa Stefani?

- Mislila sam da ima dobre namere prema Matoroj. Meni je prvenstveno bilo važno da Matora ima dobar odnos sa roditeljima, a da li je Stefani bila ta koja je doprinela tome, to me nije zanimalo. Nakon Matorinih devojaka s kojima je Matora bila, stekla sam utisak da svaka od njih ima neki isti šablon ponašanja.

Kako je odjednom Matora zaboravila na Stefani odjednom i prešaltala se na Draganu?

- Ona je dobila pažnju od Dragane, koju nije ni očekivala. Matora može da ima emocije prema Stefani, ali se nikada sa njom neće pomiriti. Pale su veoma teške reči. Kada bi to uradila, niko joj ne bi oprostio. Niko od porodice joj takođe ne bi prešao preko toga.

Da li je istina da je Matora tri puta prevarila Stefani?

- Ako se gleda na dopisivaje kao prevaru, onda da. Matora se dopisivala sa nekim devojkama, to je za Stefani prevara. Za mene bi tako nešto takođe bila prevara. Takođe moram da kažem da je dosta dezinformacija Stefani izrekla. Nije istina da se stalno čula sa Matorinom sestrom. Čuke su se svega dva puta i to onda kada je plakala posle raskida.

Da li je istina da je trudna ustajala rano kako bi Matorinom ocu nosila voće?

- Ne, to nije istina. Nikada nije imala dodirnih tačaka sa Matorinim roditeljima. Moguće je da je kupovala voće, a Matora to nosila. Sama nosila voće sigurno nije. Smešno mi je jer je rekla da joj je Matorina sestra dala dozvolu da je ošamari zbog svega što je uradila, a posle isto to rekla i Munji. Čekaj, je l' se onda ona sa svima čula, svi je podržavaju?! Nema istine u onome što je Stefani pričala. Nije istina ono što je izgovarala.

Da li je istina da je Matora prevarila Stefani sa bivšom ženom, ili devojkom poznatog pevača?

- Ne. Ona je bila u izlasku, gde je društvu platila račun. Ta devojka joj se kasnije putem poruke zahvalila i rekla da bi mogle na ručak, kako bi se odužila. Znam o kome je reč, ali ne mogu sada da iznosim, trenutno ne vidim potrebu. Ukoliko Stefani ne bude lagala, što je do sada radila, onda neću sve reći. Lagala je za neke nebitne stvari, ali bolje da ne ide dalje.

