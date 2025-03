Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su bivši učesnik Elite, Raško Mladenović i drugar Nenada Marinkovića Gastoza, Pegi.

Na samom početku večeri, Raško je osuo žestok rafal po bivšoj cimerki Eni Čolić.

Kakva je Ena osoba, pa se tebi ne dopada ona kao ličnost?

- Je l' ste videli kako je ona ranije izgladala?! Nakaza! Za rakcom devojkom se ne bih nikada okrenuo. Njoj sam i u rijalitiju govorio da je spala na to da se takmiči da li je veća ku*vetina ona, ili Aleksandra. Imao sam svest, za razliku od nje da ima sina koji je tinejdžer. Zamislite kako njegovi vršnjaci reaguju kada vide da je njegova mama imala vrelu akciju?! Šta reći o takvoj osobi, nego da je jedna dr*ljetina i opajdara. Ako nju ne zanima šta njen sin misli, mene još manje. Nedopustivo je da žena koja je u zrelim godinama dopusti sebi da ima se*s javno. Ja to sebi ne bih dozvolio kao muškarac, da ne pričam kolika je to tek sramota za ženu. Kako ne razmišlja da li njenog sina svakodnevno neko zafrkava, vređa i omalovažava?! Dovoljno je videti kako se ona ponaša i znati da će sigurno neko od dece to da komentariše. Moja žena je lepotica, kojoj nije potrebna šminka. Ja ne voilim žene koje se uiređuju estetski, jer tako dopunjuju manjak nesigurnosti.

Zbog čega si ti najviše promenio mišljenje o njoj?

- Ja sam joj dao savet kako da se ponaša u odnosu sa Pejom. Shvatio sam da je notorni lažov. Počevši od njenog odnosa sa Lukom. Govorila je da je to neko prinjateljstvo, a ispostavilo se da su se jedva dva puta videli. Za Mateju je rekla da je to ljubav bila, a njegov drug je rekao ni da ne poznaje Enu. Evo, Anastasija da vidiš kakva lepotica je moja žena. Ne bih pogledao Enu pored nje ovakve.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.