Razočarana sam, veoma me je to pogodilo: Mama Ane Spasojević osudila Matoru zbog tvrdnje da je njena ćerka imala GRUPNJAK, pa otkrila šta misli o Munjezu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Pitam za druga'' putem video-uključenja majka Ane Spasojević otkrila je kako komentariše navode Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore da je njena naslednica imala grupnjak.

Stefani je nakon ulaska u Elitu rekla da je vaša ćerka bila intimna sa dva muškarca, to je potvrdila i Matora. Kako to komentarišete?

- Moja ćerka je pravi drug i prijatelj, to je dokazala u više navrata. Ja sam veoma razočarana i jako me je pogodilo to što je Matora sve to rekla. Znam da je ona Matoroj bila uvek prijatelj. Ona očigledno to ne zna da ceni i poštuje. Nije mi prijatno. Matora je prodala sve što ima, samo da bi u rijalitiju ganjala mlade devojke i ucenjivala ih da bude sa njima.

Da li ste razmišljali kako će proteći susret Ane i Stefani?

- Brinula sam, ali vidim da se Ana povukla. Shvatila je da Munjez ne treba da bude njen smer u kom ide i da nije vredan stresiranja.

Kako je došlo do te priče da je Ana bila sa dva muškarca?

- Poznajem svoje dete. Matora je ta koja je je njoj nameštala to da bude sa dva muškarca odjednom. Da je to istina, Ana ne bi imala ovako burnu reakciju. Mnogi su govorili da je Ana radila za novac i da je prostitutka, ali ja znam svoje dete.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.