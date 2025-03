MUK U STUDIJU: Stefanina majka progovorila o ćerkinom odnosu sa Matorom i otkrila sve o priči da je Grujićeva htela da ABORTIRA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju majku Stefani Grujić, Ninu, koja je progovorila o ćerkinom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Da li Vi nečim držite Matoru u šaci - pitala je Dušica.

- Naravno da ne, ona sama zna šta se dešavalo između njih dve, ja sam skoro saznala neke detalje, kada sam bila na putu do tamo, videla sam da to nije bilo ni bajno ni sjajno...Šta god da je, moje dete je moje dete i šta god da odluči, njeno je, ima dva prijatelja LGBT populacije, to nije problem. Stefani nikada nije pokazala nikakve simpatije prema ženi, pitala sam je kako vidi Jovanu, kao muškarca ili kao ženu, ona je rekla: "kao muškarca". Stefani je to krila, videla sam simpatije, objasnila sam joj sve i da to nije bila mala stvar. Na kraju mi je otvoreno rekla da ju je zavolela - rekla je Nina.

- Koliko je trajala ta idila između Matore i Stefani - pitala je Dušica.

- Sredinom avgusta smo saznale, od tada su one bile mesec dana. Rekla sam da nema ništa od upoznavanja dok ne bude to stvarno tako. Imala je regularan ciklus, u tri sata uveče mi je rekla: "mama ja sam trudna", ja sam joj rekla da dođe kući, ona je rekla: "mama, ja to ne želim". Mi smo odmah obavile preglede

- Da li je Matora uticala na to da Stefani ne kaže Munji da je trudna - pitala je Dušica.

- Definitivno jeste, jer smo ona i ja razgovarale da je nebitno ko je otac, bitno je da iznese trudnoću...Ne mislim da je sada voli, mislim da je sada besna i sigurna sam da joj Stefani neće tako olako preći preko ovih stvari - rekla je Nina i nastavila:

- Znala sam za Jovanine poroke, da su one razgovarale, pričala sam i ja nekoliko puta sa Jovanom da gleda da uskladi i da piće bude ponekad, bili smo podrška Jovani maksimalna, ali nisam nikada znala za bilo kakvo nasilje. Prekjuče sam pozvala Stefaninog druga Danijela i pitala ga da li je to istina, rekao mi je da jeste i rekao mi je mšta se desilo. Jovana je izašla kao i obično na sat-dva napolje...Ona je pitala da li da kaže, šta, kako, jer je tada rijaliti počeo. Uticala je tako što je njen tata bio loše i tako. Ja sam podržala rađanje deteta i sve što Stefani odluči i da bude to kako treba - rekla je Nina.

- Da li je bilo priče o tom abortusu - pitala je Dušica.

- To je kasnije bilo. To veče kada je saznala da je trudna došla je kući, tada je trudnoća bila 15. ili 16. nedelja, doktorka je meni šapnula pol deteta, Stefani je plakala i rekla je da želi abortus. Rekla sam da idemo da razgovaramo, da se ona isplače, istrese, pa ćemo da razgovaramo. Još taj dan smo mi sve rešili i Stefani je rešila da zadrži bebu - re

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić