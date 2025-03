Au!

Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Ninom, majkom Stefani Grujić.

- Ko je prvi izgovorio rečenicu da Munja bude "N.N" otac - pitala je Dušica.

- To se nije pominjalo, bio mi je manje-više nebitan, jer je meni bilo bitno da Stefani iznese tu trudnoću...Niko nije zabranio da on bude tata, Jovana je to znala. Jovana je dosta toga slagala i izvrnula. Prvo je to da Danijel nikada neće biti otac deteta. Ja sam to dva, tri puta pitala Stefani. Ne da sam razočarana u Jovanu, samo sam ispala idiot...Nisam znala detalje, znala sam da je bila svađa, tako su mi rekle, jer da sam znala, to ne bi bilo tako. Ja sam u dubini duše mislila da je ona dobar čovek - rekla je Nina.

- Kada počinjete da shvatate da nešto ne valja - pitala je Dušica.

- Stefani stiže, čim stigne kući, pola sata-sat je mnogo, kreću poruke i pozivi. Jovana izađe i počne da snima to što ne sme da snima...Snima društvo, snima pivo, snima pevačice pored sebe. Kada dođe onako trudna, ona je morala da se vrati posle sat-dva...Ja sam Jovani govorila: "nemoj da se snimaš kada izađeš i da šalješ Stefani", ja mislim da je s tim pokušavala da Stefani drži pod okom - rekla je Nina.

- Kada su počeli fizički okršaji - pitala je Dušica.

- Ja sam videla samo jednom, deset dana pred porođaj. Ja sam često išla kada Stefani nije bilo dobro da joj kuvam, ostanemo dan-dva i vratimo se. Ja sam zamerala Stefani što joj brani da popije pivo, dva, ona meni kaže: "mama, nije to pivo, dva", to veče je Matora popila više piva, popila je deset, pa je otvorila piće koje je Stefani došla. Stefani je odmah skočila i rekla joj da prestane! Stefani joj je pružila ruku i ona je baš svom snagom udarila po ruci, pogledam Stefani, njoj pune oči suza, ja sam joj rekla: "Jovana, je l' si dobro?", odmah su krenule provokacije: "Šta hoćeš ti? Ko si bre ti?", ja sam rekla: "Idemo kući odmah uveče" i to je to, to je prvo i jedino bilo, tada sam ja otišla kući i non-stop proveravala. Ja uvek naribam Stefani direktno u porukama, ali posle par sata bude da je sve u redu - rekla je Nina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić