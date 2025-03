Šok za šokom!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa majkom Stefani Grujić, Ninom, o fizičkim okršajima njene ćerke i Tomićeve, pa se osvrnula i na problem na koji su naišli.

- Jeste li znali za taj Perućac i to sve - pitala je Dušica.

- Ne, ne. Ovaj snimak koji je bio, bio je poslat meni, jer je pre toga Stefani bila zaključana u sobi dva sata. Mene je Jovana zvala onako agresivno i rekla je da ona neće da trpi haos. Ja zovem Stefani, ona se ne javlja, ja sam je pitala: "Je l' Stefani ima telefon kod sebe", ona mi kaže: "Zaključala se u sobu i neće da izađe", ja kažem: "Kako se zaključala i neće meni da se javi"...Posle te večeri Stefani je otvoreno meni rekla šta se dešavalo, tada sam saznala za detalje. Ja sam tu noć, na tom putu i ta dva sata nisam znala da li da krenem ili ne, ali na putu do Jovaninog stana je meni sve bilo jasno i način na koji je ona razgovarala sa mnom. Njoj kada je preminula majka, mi smo se čule normalno, teško je bilo, rekla sam joj: "Imaš nas, moraš da se boriš", do tada mi se obraćala s poštovanjem, a to veče je bila bezobrazna, nekulturna, zove me s namerom da mi kaže da će da uradi sve i svašta Stefani - rekla je Nina, a onda se osvrnula na prvi problem na koji su naišli kada je Stefani primljenau porodilište:

- Imali smo jedan problem čim je Stefani otišla u porodilište, sve što su se dogovorile da ne radi, Matora je počela da radi to...Trči Jovana do porodilišta, pa ide kod majke. Ja kada sam došla u stan i zatekla sam pun sto alkohola, taj vozač u takvom stanju u kakvom jeste. Sve što je Stefani rekla da ne sme, Jovana je počela da radi. Spakovala sam Stefani osnovne stvari, mi smo krenule u porodilište, u putu smo saznali da se porodila. Jovana je zamolila mene da svratimo negde da popije jedno piće, ona je insistirala da se snimamo. Tu je krenuo prvi problem. Rekla mi je da ćemo snimiti za Stefani, da zna da smo dobro. Nisam znala da će to Jovana da okači, prvo, ne bih dozvolila, jer to ne može...Sada kada sve vidimo, vidim da je namerno objavila - dodala je Stefanina majka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić