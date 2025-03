POREDILA ME JE SA ANITOM: Stefani progovorila o JEZIVIM detaljima svađe sa Matorom, pa se osvrnula na Draganu: Ona je lepa devojka, ali je meni RUŽNA (VIDEO)

Iskrena!

Prva sagovornica voditeljke Maše Mihailović u Šiša baru bila je Stefani Grujić, koja je progovorila o detaljima odnosa sa Jovanom Tomić Matorom.

- Kada se započne ta tema, sloši mi se. Ja se ne bojim ničega, govorim istinu i to je to - rekla je Stefani, a onda je nastavila:

- Ja nisam baš rekla sve što sam imala, dosta sam prećutala. Gledam da se smirimo i da spustimo loptu, što se tiče toga da se ja bojim, ne bojim se ničega. Ja sam rekla da sve može, što se mene tiče, da priča! Ja sam rekla da snimak postoji i da sam je ja udarila. Kada joj je postavio Stefan pitanje, prvo je mene demantovala, pa ju je on pitao: "Zbog čega si ti to radila, je l' zbog toga što je Munjino dete ili što je Stefani trudna?", ona je rekla: "jer je trudna", znači potvrdila je da je to radila - rekla je Stefani.

- Zašto je toliko kivna na tebe i kao da pokušava da ti svali krivicu jer želiš da izneseš sve na videlo - pitala je voditeljka.

- Ja kada sam doživela sve ove situacije sa njom, ne kažem da sam ja kriva ili ona, bilo je obostrano. Ja sam bila trudna i nervozna, baš sam bila naporna i nepodnošljiva. Sve što sam iznela, stojim iza toga. Često kada se posvađamo upoređivala me je sa Anitom, u smislu kao da želim da budem kao ona i da nikada neću biti kao ona...Čim smo ona i ja raskinule, ona je odmah počela da priča o Aniti, znala je da će i nju ljudi kontaktiraju. Nije taktički, nego je znala da se o tome da se priča i da nije čista sa njom, a nije mi jasno ovo sa Draganom - rekla je Stefani.

- Ti si navodila da te je ona hvatala za vrat, nabijala glavu u tanjir, vukla za kosu, a kada se to dešava, šta je tebi u glavi?! Što ostaješ tu - pitala je voditeljka.

- Mi kada se posvađamo, ona kaže: "Niko te neće zato što si trudna, ja sam te prihvatila", ja sam mislila da ona mene mnogo voli i neko me je video kao centar sveta. Videla sam u njoj nekoga ko me nikada ne bi prodao i izdao, a prodala me je za tri dana...Pričale smo o svadbi u Amsterdamu, planovi i sve i onda poremeti sve jedna devojka - rekla je Stefani.

- Ti si rekla da niko ne bi bio sa njom u tom trenutku kao što si ti, na šta si tačno mislila - pitala je voditeljka.

- Na njeno ponašanje, njeno psihičko stanje...Ona je imala veliki problem sa porocima, sa alkoholom. Ja sam joj rekla da ja tako ne mogu da živim, da ako želi da se promeni ostaću. To bude mesec dana super...Dok sam ja mislila da je ona kod kuće, ja sada saznajem da je njena mama zvala Tamaru i Đedovića da proveri gde je...Ja sada vidim da ona ovde može bez alkohola i bez svih tih stvari, jedino da je radila jer je znala da ću ja preći preko svih stvari - rekla je Grujićeva.

- Ko je inicirao abortus, ti ili ona - pitala je voditeljka.

- Ja nisam želela da prihvatim trudnoću. Pre nego što sam otišla na prvi pregled, rekla sam da želim da očistim. Kada sam otišla, rekli su mi da je beba velika, da ima ruke i to sve, ja sam je zvala i rekla da je to nemoguće. Ona je bila lagana, prekinula je vezu, kuckala je sa svojom drugaricom. Našla je to za Bosnu...Za Bosnu je ona sama našla, ali sam pre toga rekla da želim da se očistim. Ja sam ostala da plačem sa mamom i da tražim rešenje. Imali smo preporuku za taj konzilijum. Ona je meni samo skrinšotovala i poslala mi je te prepiske. Pričala sam sa mamom, bila je protiv toga, jer je bio ugrožen i moj život. Ja sam otišla kod nje u stan, bila je sa mnom normalno i prihvatila je - rekla je Stefani.

- Je l' ti je bila iskrena podrška - pitala je voditeljka.

- Pa, nije...Kada sam otišla za Beograd da se vidim sa njom, ona je meni rekla da mora da razmisli da li može da bude sa mnom. Ja tada nisam bila verena! Ja sam rekla da beba ne može da se očisti, da sam ja trudna...Rekla je da je prihvatila, bila je kod psihijatra svog, moja mama je zvala pre toga i rekla joj je: "Ako ne možeš da prihvatiš, izjasni se, dok nije otišlo predaleko". Ja sam prvo prsten verila. Ja sam joj rekla da ću doći u taj sedmi ili osmi mesec, imaću stomak do zuba i ti me nećeš prihvatiti. To sam govorila jer nisam mogla ni ja da prihvatim trudnoću. Ona je počela da plače, da se kune i da obećava da će sve biti okej. Ja sam bila jako zaljubljena u nju, ja sam nju verila tek pred kraj, kada sam bila možda osmi mesec trudnoće...Ona je meni prebacivala da je Anita za mene avion, da je moj nivo Munja - rekla je Stefani.

- Je l' ti je zamerala što je dete Munjino - pitala je voditeljka.

- U svađama da. Ona u svađama kaže kao: "Šta ti meni, ko je tebi napravio dete?". Govorila mi je kao: "I Zola i Luka Majčica da su ti napravili dete, lakše bih prihvatila nego ovo"...Mislim da me je prodala za sitno, jer kada iskreno gledam, ali iskreno, mislim da se Dragana Matori sviđa. Ona je meni folirant. Nije ona ružna devojka, ali je meni ružna devojka, ne mogu da je smislim, najgore mi je kada mi kaže: "Ja nisam tvoja adresa". Da, jeste moja adresa, jer dok je nosila moj prsten, ona je trčkala i kuvala kafu - rekla je Stefani, a onda se osvrnula na Draganine suze:

- Zbog čega je Dragana plakala?! Ona se ogradila od Jovane na novinarima, a Jovana je rekla: "Biću ja ove godine sama", Dragana je to čula i onda je ustala i rekla da je podržava. Ustvari, ona je plakala jer se vratila na početak kada je ispričala da je nju dečko maltretirao i tako dalje, a sada je podržala nekoga ko je to radio...Moje mišljenje je da shvata šta sada radi sa njom, a ne može to tako kada si iskren - rekla je Grujićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić