Au!

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Ninom, majkom Stefani Grujić, te su razgovarale o video snimku koji je obišao region.

- Ne mogu to da opravdam, kažu zatvoreni prostor...Godinama je tu, ako ćemo kroz praksu. Mislim da je provokacija, to je bilo: "Sada ću ja da je smirim telefonom, a onda...". Policija kada je upadala kod Jovane, Stefani je tada bila trudna u stanu, tada je mene Stefani odmah zvala. Jovanu su priveli na informativni razgovor, jer je posedovala tuđe pornografske snimke, za ucenu drugih ljudi, navodno, ne znam kako se to kaže pravno...Stefani je bila na kolenima, Jovana je držala za kosu, a kada Stefani izgubi dah, ona je pusti, ali je i dalje drži za kosu...Rekla je da je bila kod psihijatra, rekla je da joj je rekao psihijatar da mora da razgraniči da Stefani nije Anita i da bes koji ima prema Aniti, ne iskaljuje na nju - rekla je Nina.

- Da li ste aludirali na to da se Jovana sama povredila - pitala je Dušica.

- Pa meni tako deluje, jer su se one par dana pre toga blajhale, to se vidi. Ne može se napraviti tri šava s kolena prstenom, drugo, zašto majici šalješ snimak?! - rekla je Nina, Stefanina mama.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić