Šok, šok, šok!

Voditeljka Dušica Jakovljević, nakon što je pročitala poruku Tamare Marić, dala je reč Stefaninoj mami, Nini.

- Jako bitna stvar, evo sada ću reći...Jovana nije sama, zajedno to radi sa Erminom, jer se to desilo i prošle sezone. Kada se ovo desilo i kada je Jovana ušla unutra, rekla je da će svoj telefon ostaviti kod brata, ne rođenog brata...Videla sam Stefaninog profila, ja ne pratim. Međutim, Stefani je shvatila kod Osmana Karića, Osman se druži sa Erminom, kroz tu priču je Ermina dobila telefon...Ermina je izbacivala svašta nešto, ali deo koji je mene iznervirao. Ermina se viđala sa Tamarom, pa je prenosila Jovani, tako su pravile sve to da bi Tamari napakostile...Kada sam ih nazvala posle upada policije, Jovana je rekla: "Da, u redu je, telefon je kod mojih kući, zaj*bali su se" - rekla je Nina, Stefanina majka i nastavila:

- Ermina je napisala kako ima materijala kako moja ćerka lapće, znači da je Jovana snimala neke njihove i napisala je: "Ako ne budeš mirna, videćeš kako ti je ćerka maštovita u krevetu ili u staklenoj kadi punoj vode, naša Ariel". Ermina je izbacila ovaj snimak glave, pa je nastavila dalje - rekla je Nina.

- Matora je rekla da ako Ermina ima telefon da izbacuje - rekla je Dušica.

- Tu se sada ucenjuje da Stefani ima neke snimke. Ja provereno znam za Anitinu priču, gde je Jovana pričala da ucenjuje Anitu da poseduje snimak da je Anitin sin tražio da ide kod tate, to je bilo kasno uveče, jedan ili dva noću. Anita je stavila dete u taksi i krenula da ga odvede, mešutim, njen bivši suprug nije hteo da izađe, to su Jovanine reči. Onda je Anita to snimala kako dete plače i poslala Jovani. Tako nam je Jovana lično rekla, da ucenjuje Anitu jer vrišti dete i plače. Mi znamo da je dete plakalo zbog tate, a Jovana priča da je s tim drži u šaci, onda će ispasti da je Anita tukla dete i tako dalje, o svima njima ima nešto u telefonu. Telefoni se kriju, sve je to planski urađeno. Verujem da je ovo za Tamaru tačno. Neko ti je bio kuma, bio ti je kum na svadbi - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić