Imamo greške ali emocije su nam mnogo veće: Anđela otvorila dušu, pa iskreno progovorila o problemima koje ima sa Gastozom! (VIDEO)

Iskrena!

Naredna gošća u 'Šiša-baru' bila je Anđela Đuričić. Na samom početku ona se osvrnula na turbulentnu nedelju koju je imala sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, pa iskreno progovorila o njihovom odnosu.

- Bila je jako turbulentna, od raskida, pomirenja... Imamo greške, ali emocije su nam mnogo veće od svega. Malo smo tvrdoglavi, nadam se da nam to neće u jednom momentu prevagnuti preko emocija.

- Kako mislite da nađete balans? - pitala je voditeljka.

- On je neko ko malo tera inat, a ja sam tvrdoglava... Ne mogu da bežim do problema, nažalost moramo to da rešimo da se ne bi ponavljali. On je neko ko ne voli da priča o problemima, kaže da tako ne rešava stvari. Stvarno želim da radim na toj vezi, ne može niko meni da kaže da je on sa mnom zbog hira - rekla je Anđela.

- Kako vam je bilo na Rajskom ostrvu? - pitala je voditeljka.

- Prelepo nam je bilo... Videla sam pravu njegovu najdublju emocije, a to je njegova Lilica o kojoj stalno priča. Poštuje me i ima ozbiljno razumevanje za mene, to ne može da se ospori nikada - rekla je Anđela.

- Rekla si da te ne poštuje kada si videla snimak sa žurke, i ona izjava od Aneli da će da vidi da li će da se meša

- Posesivna sam i ljubomorna, nije mi prijalo... Ne želim da on pleše ni sa jednom devojkom... Nije ona konkretno problem, ne želim ni jednu pored njega. Za mene je to bilo prisno, pređena je granica. Da sam ja tako nešto uradila, on bi meni sigurno zamerio. Ajde da se setimo mog slikanja sa Urošem, a ne da mi neko priđe i da plešem sa nekim muškarcem, nikada niko me ne bi oprao - rekla je Anđela.

- Kako si doživela kada je rekao da ni jedna Aneli ni pedeset žena ne mogu da poljulja vaš odnos ? - pitala je voditeljka.

- Znači mi naravno, tako nešto sam i očekivala - rekla je Anđela.

- Jel smatraš da je u pravu kada ti kaže da nekad preteraš? - pitala je voditeljka.

- Mislim da se njemu sviđa to u stvari kod mene, smeta mu kada je moje komentarisanje njegovog ponašanja. Želi da pokaže da je njegovo slobodnije ponašanje okej i ako je u vezi - rekla je Anđela.

- Verujem Stefani sve, u nekim momentima verujem i Matoroj. Tako da verujem da je Matora tako pričala, da Stefani nije slagala... Ali da je to istina što Matora priča, u to ne verujem... Znam ja kakav je Nenad. Tako da mislim da on njoj jeste prijatelj, ona njemu ne - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.