ON JE PRIHVATIO DETE, A ONA TRAŽI DNK: Stefanina mama progovorila o Munji, udarila ne njegovu majku, pa priznala: Niko nije razmišljao o tome da to N.N. može njemu da zasmeta (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević nakon intervjua Danijela Dujkovića Munjeza nastavila je razgovor sa Stefaninom mamom, Ninom.

- Kako Vam sada deluje Munja u odnosu na mišljenje koje ste imali - pitala je Dušica.

- Ja sam uvek govorila da će on kao tata biti super, videla sam ja kakav je on prema deci i prema sestrinoj deci, ali kao partner nije bio. U prošloj sezoni su imali ispade, baš je ružno bilo. Ja verujem da je odmah rekla Danijelu, da bi bilo problema - rekla je Nina.

- Jeste li gledali sa Stefani kada je pismo stiglo u Belu kuću - pitala je Dušica.

- Nisam to očekivala, očekivala sam radost. Nisam očekivala da će on tako shvatiti. Ja sam uvek govorila: "Tvoje telo, tvoj izbor", ja sam presrećna i zahvalna što je ona pregurala tu trudnoću. Ona je imala i zašto ne želi...Ja mislim da bi se u trudnoću oni već podžapali, ne verujem da bih mu dala da joj tek tako priđe. Kod njih su bile drugačije okolnosti, nisu bile normalne. Ja sam bila toliko srećna što će ona biti mama i što je beba dobro i ona je dobro, iskreno me ništa nije zanimalo. Pričali smo o tome da će on viđati dete - rekla je Nina.

- Da li ste imali inicijativu kada je stiglo to pismo?! Munja je bio van sebe, mnogi su to ocenili kao jako loš postupak, da bi on bio srećan, pa makar i tada da mu se saopšti i da je u tom pismo moglo da stoji - pitala je voditeljka.

- Niko nije razmišljao o tome da to "N.N" može njemu da zasmeta, iskreno, boli me uvo, on ima mogućnost da se dopiše kao otac deteta. On nije odvojen od deteta...Niko nije prihvatio da jedan homoseksualni par izvede dete. Ja sam pošla po Stefani. Ne kajemo se ni Stefani, a ni ja, samo iz tog razloga što je visokorizična trudnoća, Jovanina mama je bolesna - rekla je Nina.

- Je l' Vam sa ljudske strane nije bilo prirodno - pitala je Dušica.

- Nema ljudskosti kada je vaše dete u pitanju...Nije ni neko ko bi dozvolio da mu kaže da ne želi da ide sa njom na pregled...Danijel je prihvatio bebu, njegova mama traži DNK. Ja ne mogu da razumem njegovu mamu - rekla je Nina.

- Da li možete da razumete drugu baku tog deteta, da su ljudi revoltirani i povređeni - pitala je voditeljka.

- Ona ne želi da bude baka, ona nije priznala svog unuka. Ona ima pravo da ne prihvati unuka zato što je majka sakrila trudnoću da bi izgurala trudnoću - rekla je Nina.

Autor: Nikola Žugić