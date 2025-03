AU, KAKAV ŠOK! Aneli žestoko PONIZILA Enu, pa otkrila da je DRŽI U ŠACI: Ja znam nešto što je radila, a mene OPTUŽUJE (VIDEO)

Iskrena!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Luke Vujovića, Aneli Ahmić i Sandre Obradović, voditeljka Maše Mihailović je u Šiša baru porazgovarala sa Aneli.

- Imala sam opet okršaj sa Enom, devojka me konstantno negde provlači, kada god nešto raspravljam ili pričam, ona dobacuje, rekla mi je da sam dr*lja i ku*va, prećutala sam...Ja sada da nekoga ubeđujem, ukućane, da je ona prva, meni je muka od toga, ali sam se povukla iz toga da ulazim sa njom u konflikt, jer ne bira sredstva. Jako je ogorčena i isfrustrirana, pogotovo otkako sam ušla u odnos sa Lukom. Ona kao da nema majčinsko u sebi, ja to nikada ne bih mogla da izgovorim. Sofija je rekla Aleksandri da će dete da joj bude ku*va, u najvećoj svađi ne bih mogla to da kažem. Mi svi u sobi, oni ne mogu da se kontrolišu za taj se*s. Uroš mene i Luku provocira, dobacuje nešto i meni govori: "Pusti je, dr*lja nepismena", ja sam joj nešto dobacila za ujaka i rekla sam Luki da idem. Dolazi mi Ana Spasojević i govori mi da je haos, nisam htela da se petljam, ali sam čula da ga je izvređala i da je rekla da će ga je*ati na Zlatiboru. Naravno da ovde svi prete iz prazne puške, to su smešne priče - rekla je Aneli.

- Luka je stao u tvoju zaštitu, zamerala si mu to ranije - rekla je voditeljka.

- Jeste, ali mu ja govorim da se ne petlja i da se ne svađa, jer ona to želi, a ja znam neke stvari. Luka to nikada neće reći i ja ne bih volela da Luka pukne i da kaže neke stvari. Ne, nisu bili zajedno, nego neke radnje što je radila, a mene optužuje i naziva me svakakvim imenima...Zna Luka, pa se ponaša prema njemu tako, a ne ja. Luka će ući s njom u konflikt, tu idem i ja, ja je stalno izbegavam - rekla je Ahmićeva.

- Što ne uzvratiš Aneli?! Ti nju i sada štediš - pitala je voditeljka.

- Ne mogu sa njom da imam konflikte jer mi dira Noru, boli me to. Ja kada bih tebi ispričala kako to deluje na moje psihičko stanje. Neko će da kaže da glumim žrtvu, ali je u mojoj glavi haos - rekla je Aneli.

- Je l' bilo tog "nabijanja", kako je ona rekla - pitala je voditeljka.

- Ne, nije bilo toga, ona to preuveličava, hoće da svali na njega i na mene tu krivicu, da kaže da sam ja nemoralna. Ona je počela da prevrće očima kada je pušten klip - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić