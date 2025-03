Đedović bez dlake na jeziku opleo po ukućanima, pa otkrio zbog čega je zaštitnički nastrojen prema Anđeli i Stefani... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni gost u 'Šiša baru', bio je Marko Đedović, na samom početku dotakao se teme Jovane Tomić Matore.

- Sve apsolutno verujem Stefani, na poligraf da je uključimo, ništa se ne bi promenilo. Stefani nije sposobna da izmisli ove boleštine, a Matora je spreman da ih uradi. To nabijanje glave u tanjir trudnoj ženi... Sa jedne strane imamo mladu devojku, koja je u hormonskom dizbalansu, devojku koja nije najstabilnija zbog trudnoće. Sa druge strane imamo Matoru, koja je deceniju starija i mora da bude psihički stabilna. One traže doktora za prekid trudnoće u Bosni, preko neke zubarke... To je krivnično delo, dete koje je oživelo u stomaku, a ti hoćeš to da prekineš je ravno ubistvu - rekao je Marko.

- Stefani mi je pričala da je ona davila, tukla, bacala na pod... Mnoge stvari, nije joj dala pumpice da ponese iz stana. Majka joj se nije ni ohladila, a ona se krvava snima da pošalje Stefaninoj mami. Dva dana nakon toga gubitak mleka, pa ulazi ovde i prebaci Matora da je Stefani izgbula mleko zbog naših komentara... Ta žena je toliko morbidna, čemu se ona nada od Boga i naroda, ja ne znam. Koliko su glupi kao ku*ac, Matora poziva da Ermina okači slike gde je ona modra. Umesto da ćuti da se ne sazna sve, on se trudi da dokaže sada da je bila ugrožena u jednoj tuči sa trudnom ženom. Ne znam, ne mogu da krivim Stefani, ona je mlada devojka. Verujem da je istina da je ona htela da se ubije i sve to, ali je trebala da joj pozove majku i lekara, a ne da je vodi kod zubarke da joj ova prepisuje bensedine - rekao je Đedović.

- Sve ovo mi je jezivo, Matora je pobedila i samu sebe. Stefani mi je rekla da u njenom telefonu postoje dokazi za sve ovo. Poruke sa žubarkom i sve ostalo. Evo sada se obraćam Tamari, da telefoni sa snimcima koji su krivično delo, stoje u komodi ispod televizora kod Matore u stanu - rekao je Đedović.

Naredne učesnike koje je Marko iskomentarisao bili su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- Neću da im rušim sneška, ali oni nisu jedno za drugo. On je kao pojedinac super, ali u odnosu karastrofa. Mislim da treba da je zavoli malo više... Ono sa Aneli mi je takođe bilo katastrofa, od kad se oni to druže... Anđelu mrzi cela kuća, ne mogu da je podnesu... Jedan od razloga je i što se druži sa mnom. Ona je sklopila sve ono što oni nikada neće biti. Tako isto vidim i otpor ukućana prema Stefani, ali ja ću da ih branim... Nemam problem sa tim. Što se tiče odnosa Aneli i Anđele, mislim da je ona ne podnosi, kada je tema rasprava Gastoza i Anđele, ona je uvek na njegovoj strani - rekao je Đedović.

Autor: K.K.