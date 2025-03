Otvorila dušu!

Prethodnu noć u Eliti obeležila je emisija "Izbacivanje", a voditeljka Dušica Jakovljević je u svom studiju ugostila majku Stefani Grujić, Ninu sa kojom je razgovarala o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Na samom početku emisije, Nina je otkrila da li na neki način drži Matoru u "šaci".

- Naravno da ne, ona sama zna šta se dešavalo između njih dve, ja sam skoro saznala neke detalje, kada sam bila na putu do tamo, videla sam da to nije bilo ni bajno ni sjajno...Šta god da je, moje dete je moje dete i šta god da odluči, njeno je, ima dva prijatelja LGBT populacije, to nije problem. Stefani nikada nije pokazala nikakve simpatije prema ženi, pitala sam je kako vidi Jovanu, kao muškarca ili kao ženu, ona je rekla: "kao muškarca". Stefani je to krila, videla sam simpatije, objasnila sam joj sve i da to nije bila mala stvar. Na kraju mi je otvoreno rekla da ju je zavolela - rekla je Nina.

- Da li je Matora uticala na to da Stefani ne kaže Munji da je trudna - pitala je Dušica.

- Definitivno jeste, jer smo ona i ja razgovarale da je nebitno ko je otac, bitno je da iznese trudnoću...Ne mislim da je sada voli, mislim da je sada besna i sigurna sam da joj Stefani neće tako olako preći preko ovih stvari - rekla je Nina i nastavila:

- Znala sam za Jovanine poroke, da su one razgovarale, pričala sam i ja nekoliko puta sa Jovanom da gleda da uskladi i da piće bude ponekad, bili smo podrška Jovani maksimalna, ali nisam nikada znala za bilo kakvo nasilje. Prekjuče sam pozvala Stefaninog druga Danijela i pitala ga da li je to istina, rekao mi je da jeste i rekao mi je mšta se desilo. Jovana je izašla kao i obično na sat-dva napolje...Ona je pitala da li da kaže, šta, kako, jer je tada rijaliti počeo. Uticala je tako što je njen tata bio loše i tako. Ja sam podržala rađanje deteta i sve što Stefani odluči i da bude to kako treba - rekla je Nina.

- Da li je bilo priče o tom abortusu - pitala je Dušica.

- To je kasnije bilo. To veče kada je saznala da je trudna došla je kući, tada je trudnoća bila 15. ili 16. nedelja, doktorka je meni šapnula pol deteta, Stefani je plakala i rekla je da želi abortus. Rekla sam da idemo da razgovaramo, da se ona isplače, istrese, pa ćemo da razgovaramo. Još taj dan smo mi sve rešili i Stefani je rešila da zadrži bebu - re

Nina je potom progovorila o tome ko je kriv što je Munjez naveden kao NN otac.

- To se nije pominjalo, bio mi je manje-više nebitan, jer je meni bilo bitno da Stefani iznese tu trudnoću...Niko nije zabranio da on bude tata, Jovana je to znala. Jovana je dosta toga slagala i izvrnula. Prvo je to da Danijel nikada neće biti otac deteta. Ja sam to dva, tri puta pitala Stefani. Ne da sam razočarana u Jovanu, samo sam ispala idiot...Nisam znala detalje, znala sam da je bila svađa, tako su mi rekle, jer da sam znala, to ne bi bilo tako. Ja sam u dubini duše mislila da je ona dobar čovek - rekla je Nina.

- Kada su počeli fizički okršaji - pitala je Dušica.

- Ja sam videla samo jednom, deset dana pred porođaj. Ja sam često išla kada Stefani nije bilo dobro da joj kuvam, ostanemo dan-dva i vratimo se. Ja sam zamerala Stefani što joj brani da popije pivo, dva, ona meni kaže: "mama, nije to pivo, dva", to veče je Matora popila više piva, popila je deset, pa je otvorila piće koje je Stefani došla. Stefani je odmah skočila i rekla joj da prestane! Stefani joj je pružila ruku i ona je baš svom snagom udarila po ruci, pogledam Stefani, njoj pune oči suza, ja sam joj rekla: "Jovana, je l' si dobro?", odmah su krenule provokacije: "Šta hoćeš ti? Ko si bre ti?", ja sam rekla: "Idemo kući odmah uveče" i to je to, to je prvo i jedino bilo, tada sam ja otišla kući i non-stop proveravala. Ja uvek naribam Stefani direktno u porukama, ali posle par sata bude da je sve u redu - rekla je Nina.

Stefanina majka je potom progovorila o večeri kada je Matora zaključala Stefani.

- Ovaj snimak koji je bio, bio je poslat meni, jer je pre toga Stefani bila zaključana u sobi dva sata. Mene je Jovana zvala onako agresivno i rekla je da ona neće da trpi haos. Ja zovem Stefani, ona se ne javlja, ja sam je pitala: "Je l' Stefani ima telefon kod sebe", ona mi kaže: "Zaključala se u sobu i neće da izađe", ja kažem: "Kako se zaključala i neće meni da se javi"...Posle te večeri Stefani je otvoreno meni rekla šta se dešavalo, tada sam saznala za detalje. Ja sam tu noć, na tom putu i ta dva sata nisam znala da li da krenem ili ne, ali na putu do Jovaninog stana je meni sve bilo jasno i način na koji je ona razgovarala sa mnom. Njoj kada je preminula majka, mi smo se čule normalno, teško je bilo, rekla sam joj: "Imaš nas, moraš da se boriš", do tada mi se obraćala s poštovanjem, a to veče je bila bezobrazna, nekulturna, zove me s namerom da mi kaže da će da uradi sve i svašta Stefani - rekla je Nina, a onda se osvrnula na prvi problem na koji su naišli kada je Stefani primljenau porodilište:

- Imali smo jedan problem čim je Stefani otišla u porodilište, sve što su se dogovorile da ne radi, Matora je počela da radi to...Trči Jovana do porodilišta, pa ide kod majke. Ja kada sam došla u stan i zatekla sam pun sto alkohola, taj vozač u takvom stanju u kakvom jeste. Sve što je Stefani rekla da ne sme, Jovana je počela da radi. Spakovala sam Stefani osnovne stvari, mi smo krenule u porodilište, u putu smo saznali da se porodila. Jovana je zamolila mene da svratimo negde da popije jedno piće, ona je insistirala da se snimamo. Tu je krenuo prvi problem. Rekla mi je da ćemo snimiti za Stefani, da zna da smo dobro. Nisam znala da će to Jovana da okači, prvo, ne bih dozvolila, jer to ne može...Sada kada sve vidimo, vidim da je namerno objavila - dodala je Stefanina majka.

Nakon što se oglasila Matorina bivša drugarica Tamara, Stefanina majka je otkrila sve o malverzacijama Tomićeve i Ermine Pašović:

- Jako bitna stvar, evo sada ću reći...Jovana nije sama, zajedno to radi sa Erminom, jer se to desilo i prošle sezone. Kada se ovo desilo i kada je Jovana ušla unutra, rekla je da će svoj telefon ostaviti kod brata, ne rođenog brata...Videla sam Stefaninog profila, ja ne pratim. Međutim, Stefani je shvatila kod Osmana Karića, Osman se druži sa Erminom, kroz tu priču je Ermina dobila telefon...Ermina je izbacivala svašta nešto, ali deo koji je mene iznervirao. Ermina se viđala sa Tamarom, pa je prenosila Jovani, tako su pravile sve to da bi Tamari napakostile...Kada sam ih nazvala posle upada policije, Jovana je rekla: "Da, u redu je, telefon je kod mojih kući, zaj*bali su se" - rekla je Nina, Stefanina majka i nastavila:

- Ermina je napisala kako ima materijala kako moja ćerka lapće, znači da je Jovana snimala neke njihove i napisala je: "Ako ne budeš mirna, videćeš kako ti je ćerka maštovita u krevetu ili u staklenoj kadi punoj vode, naša Ariel". Ermina je izbacila ovaj snimak glave, pa je nastavila dalje - rekla je Nina.

- Matora je rekla da ako Ermina ima telefon da izbacuje - rekla je Dušica.

- Tu se sada ucenjuje da Stefani ima neke snimke. Ja provereno znam za Anitinu priču, gde je Jovana pričala da ucenjuje Anitu da poseduje snimak da je Anitin sin tražio da ide kod tate, to je bilo kasno uveče, jedan ili dva noću. Anita je stavila dete u taksi i krenula da ga odvede, mešutim, njen bivši suprug nije hteo da izađe, to su Jovanine reči. Onda je Anita to snimala kako dete plače i poslala Jovani. Tako nam je Jovana lično rekla, da ucenjuje Anitu jer vrišti dete i plače. Mi znamo da je dete plakalo zbog tate, a Jovana priča da je s tim drži u šaci, onda će ispasti da je Anita tukla dete i tako dalje, o svima njima ima nešto u telefonu. Telefoni se kriju, sve je to planski urađeno. Verujem da je ovo za Tamaru tačno. Neko ti je bio kuma, bio ti je kum na svadbi - rekla je ona.

Stefanina majka je potom progovorila o Danijelu Dujkoviću Munjezu:

- Ja sam uvek govorila da će on kao tata biti super, videla sam ja kakav je on prema deci i prema sestrinoj deci, ali kao partner nije bio. U prošloj sezoni su imali ispade, baš je ružno bilo. Ja verujem da je odmah rekla Danijelu, da bi bilo problema - rekla je Nina pa se osvrnula na momenta kada je Munjez saznao da je otac:

- Nisam to očekivala, očekivala sam radost. Nisam očekivala da će on tako shvatiti. Ja sam uvek govorila: "Tvoje telo, tvoj izbor", ja sam presrećna i zahvalna što je ona pregurala tu trudnoću. Ona je imala i zašto ne želi...Ja mislim da bi se u trudnoću oni već podžapali, ne verujem da bih mu dala da joj tek tako priđe. Kod njih su bile drugačije okolnosti, nisu bile normalne. Ja sam bila toliko srećna što će ona biti mama i što je beba dobro i ona je dobro, iskreno me ništa nije zanimalo. Pričali smo o tome da će on viđati dete. Niko nije razmišljao o tome da to "N.N" može njemu da zasmeta, iskreno, boli me uvo, on ima mogućnost da se dopiše kao otac deteta. On nije odvojen od deteta...Niko nije prihvatio da jedan homoseksualni par izvede dete. Ja sam pošla po Stefani. Ne kajemo se ni Stefani, a ni ja, samo iz tog razloga što je visokorizična trudnoća, Jovanina mama je bolesna - rekla je Nina.

Autor: N.B.