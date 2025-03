Noć koju niste smeli da propustite!

Tokom prošle noći i emisije "Izbacivanje", u Šiša baru je voditeljka Maša Mihailović razgovarala sa takmičarima Elite.

Prva gošća u Šiša baru bila je Stefani Grujić koja je govorila o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Ja nisam baš rekla sve što sam imala o Jovani, dosta sam prećutala. Gledam da se smirimo i da spustimo loptu, što se tiče toga da se ja bojim, ne bojim se ničega. Ja sam rekla da sve može, što se mene tiče, da priča! Ja sam rekla da snimak postoji i da sam je ja udarila. Kada joj je postavio Stefan pitanje, prvo je mene demantovala, pa ju je on pitao: "Zbog čega si ti to radila, je l' zbog toga što je Munjino dete ili što je Stefani trudna?", ona je rekla: "jer je trudna", znači potvrdila je da je to radila - rekla je Stefani pa dodala:

- Ja kada sam doživela sve ove situacije sa njom, ne kažem da sam ja kriva ili ona, bilo je obostrano. Ja sam bila trudna i nervozna, baš sam bila naporna i nepodnošljiva. Sve što sam iznela, stojim iza toga. Često kada se posvađamo upoređivala me je sa Anitom, u smislu kao da želim da budem kao ona i da nikada neću biti kao ona...Čim smo ona i ja raskinule, ona je odmah počela da priča o Aniti, znala je da će i nju ljudi kontaktiraju. Nije taktički, nego je znala da se o tome da se priča i da nije čista sa njom, a nije mi jasno ovo sa Draganom - rekla je Stefani.

- Ko je inicirao abortus, ti ili ona - pitala je voditeljka.

- Ja nisam želela da prihvatim trudnoću. Pre nego što sam otišla na prvi pregled, rekla sam da želim da očistim. Kada sam otišla, rekli su mi da je beba velika, da ima ruke i to sve, ja sam je zvala i rekla da je to nemoguće. Ona je bila lagana, prekinula je vezu, kuckala je sa svojom drugaricom. Našla je to za Bosnu...Za Bosnu je ona sama našla, ali sam pre toga rekla da želim da se očistim. Ja sam ostala da plačem sa mamom i da tražim rešenje. Imali smo preporuku za taj konzilijum. Ona je meni samo skrinšotovala i poslala mi je te prepiske. Pričala sam sa mamom, bila je protiv toga, jer je bio ugrožen i moj život. Ja sam otišla kod nje u stan, bila je sa mnom normalno i prihvatila je - rekla je Stefani.

- Je l' ti je zamerala što je dete Munjino - pitala je voditeljka.

- U svađama da. Ona u svađama kaže kao: "Šta ti meni, ko je tebi napravio dete?". Govorila mi je kao: "I Zola i Luka Majčica da su ti napravili dete, lakše bih prihvatila nego ovo"...Mislim da me je prodala za sitno, jer kada iskreno gledam, ali iskreno, mislim da se Dragana Matori sviđa. Ona je meni folirant. Nije ona ružna devojka, ali je meni ružna devojka, ne mogu da je smislim, najgore mi je kada mi kaže: "Ja nisam tvoja adresa". Da, jeste moja adresa, jer dok je nosila moj prsten, ona je trčkala i kuvala kafu - rekla je Stefani, a onda se osvrnula na Draganine suze:

- Zbog čega je Dragana plakala?! Ona se ogradila od Jovane na novinarima, a Jovana je rekla: "Biću ja ove godine sama", Dragana je to čula i onda je ustala i rekla da je podržava. Ustvari, ona je plakala jer se vratila na početak kada je ispričala da je nju dečko maltretirao i tako dalje, a sada je podržala nekoga ko je to radio...Moje mišljenje je da shvata šta sada radi sa njom, a ne može to tako kada si iskren - rekla je Grujićeva.

Naredna gošća u 'Šiša baru' je Jovana Tomić Matora. Ona se osvrnula na učestale svađe koje ima sa Stefani i Munjezom, ali i na odnos sa Draganom Stojančević.

- Ne držim je u šaci, dok nije ušla nisam reč rekla. Možda sam trebala da se postavim drugačije, da se ne ponašam toliko zaštitnički nastrojena. Ide okolo priča o meni, priča sa Đedovićem, malim Urošem. Za sve što me je optužila, postoji demant... Nije mi rekla da kažem Munji ono za dete, nisam mogla da to zaboravim... Manji bi pritisak i na mene bio. Ona priča me je tek deprimirala za abortus, ona je želela da abortira... Koliko se sećam, samo bolesna osoba sme da abortita u toj nedelji. Raspitivali smo se, niko nije hteo da preuzme rizik za to. Da sam ja želela da ona abortira, ne bih je verila. Jeste meni to bio problem na početku, trebala sam da razmislim malo - rekla je Matora za Stefani pa dodala:

- Ona je imala strašne momente, zaključavala se u toalet, udarala se u stomak. Čula sam se posle toga sa njenom mamom, ona mi je rekla da ne budemo u vezi, ako ja ne mogu da prihvatim sve to... Razmislila sam, pričalaa sa psihijatrom... Dve nedelje nakon svega toga, ja sam odlučila da ja nju verim, nakon toga je ona mene... Nije to bilo teranje inata nikom, mene je ona osoba spominjala celu vezu sa Stefani, ja tu osobu nisam spomenula. Do mene je došla priča, zvala me je bivša učesnica da mi kaže da je Stefani sa mnom iz koristi, ja u to nisam verovala - rekla je Matora.

Usledio je dolazak Anđele Đuričić u Šiša bar, a ona je govorila o svojoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Bila je jako turbulentna, od raskida, pomirenja... Imamo greške, ali emocije su nam mnogo veće od svega. Malo smo tvrdoglavi, nadam se da nam to neće u jednom momentu prevagnuti preko emocija. On je neko ko malo tera inat, a ja sam tvrdoglava... Ne mogu da bežim do problema, nažalost moramo to da rešimo da se ne bi ponavljali. On je neko ko ne voli da priča o problemima, kaže da tako ne rešava stvari. Stvarno želim da radim na toj vezi, ne može niko meni da kaže da je on sa mnom zbog hira - rekla je Anđela.

- Rekla si da te ne poštuje kada si videla snimak sa žurke, i ona izjava od Aneli da će da vidi da li će da se meša? - upitala je voditeljka:

- Posesivna sam i ljubomorna, nije mi prijalo... Ne želim da on pleše ni sa jednom devojkom... Nije ona konkretno problem, ne želim ni jednu pored njega. Za mene je to bilo prisno, pređena je granica. Da sam ja tako nešto uradila, on bi meni sigurno zamerio. Ajde da se setimo mog slikanja sa Urošem, a ne da mi neko priđe i da plešem sa nekim muškarcem, nikada niko me ne bi oprao - rekla je Anđela.

Danijel Dujković je otkrio u Šiša baru da mu prija društvo Stefani Grujić:

- Unela mi je neku novu energiju Stefani, volim da provodim vreme sa njom. Tu sam za nju da joj napravim limunadu, čaj... Mene te stvari ispunjavaju, popravlja se od kad je ušla. Odvojio sam se namerno danas na sat, dva, a ona je došla da me traži... Mislim da joj prija, pa kada oseti da se zaletela, ona kaže 'to je zbog deteta'. Neka za sada ide ovako lagano, ona je devojka koju sam najviše voleo, majka mog deteta... Ove stvari koje sada iznosi, nije mi prijatno kada slušam, ali sama je kriva za to - rekao je Munjez.

- Slušaš danima detalje svađa Matore i Stefani, pa spominju neku lomljavu kolica, spominjanje Koste, koliko ti je to teško? - pitala je voditljka.

- Mnogo mi je teško kada čujem sve te detalje. Malo sam kivan i na nju, što je trpela sve to. Opravdavam samo što je bila u drugom stanju. Matora je morala da zna da živi sa trudnicom, morala je da bude tu za nju. Mislim da je još malo Stefani štiti... Deluje mi kao da ima malo emocije prema njoj, to mi smeta. Ne dozvoljava mi da je napadnem. Ne sme da spominje moje dete, to neću da dozvolim nikada, uvek ću da se umešam. - Verujem Stefani sve, apsolutno imam pravo da verujem da je Matora sakrila namerno od mene. To me je mučilo mnogo, noćima sam znao da šetam po imanju. Sada ću da gledam da popravim sve, da rešavam probleme sa Stefani - rekao je Munjez.

Aneli Ahmić nakon toga je govorila o svojim sukobima sa Enom Čolić, ali i odnosom sa Lukom Vujovićem:

- Imala sam opet okršaj sa Enom, devojka me konstantno negde provlači, kada god nešto raspravljam ili pričam, ona dobacuje, rekla mi je da sam dr*lja i ku*va, prećutala sam...Ja sada da nekoga ubeđujem, ukućane, da je ona prva, meni je muka od toga, ali sam se povukla iz toga da ulazim sa njom u konflikt, jer ne bira sredstva. Jako je ogorčena i isfrustrirana, pogotovo otkako sam ušla u odnos sa Lukom. Ona kao da nema majčinsko u sebi, ja to nikada ne bih mogla da izgovorim. Sofija je rekla Aleksandri da će dete da joj bude ku*va, u najvećoj svađi ne bih mogla to da kažem. Mi svi u sobi, oni ne mogu da se kontrolišu za taj se*s. Uroš mene i Luku provocira, dobacuje nešto i meni govori: "Pusti je, dr*lja nepismena", ja sam joj nešto dobacila za ujaka i rekla sam Luki da idem. Dolazi mi Ana Spasojević i govori mi da je haos, nisam htela da se petljam, ali sam čula da ga je izvređala i da je rekla da će ga je*ati na Zlatiboru. Naravno da ovde svi prete iz prazne puške, to su smešne priče - rekla je Aneli pa se osvrnula na to što je Luka stao uz nju:

- Jeste, ali mu ja govorim da se ne petlja i da se ne svađa, jer ona to želi, a ja znam neke stvari. Luka to nikada neće reći i ja ne bih volela da Luka pukne i da kaže neke stvari. Ne, nisu bili zajedno, nego neke radnje što je radila, a mene optužuje i naziva me svakakvim imenima...Zna Luka, pa se ponaša prema njemu tako, a ne ja. Luka će ući s njom u konflikt, tu idem i ja, ja je stalno izbegavam - rekla je Ahmićeva.

Ena Čolić je potom govorila o svom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Prvi put mi je sada rekao da misli da mi nismo ni za napolje, kaže da je dosadan za mene... Ispada da sam ja njemu bila devojka za ovde. Mada mi deluje da želi da me sačuva. Upao je u njegovo depresivno stanje, pokušavala sam da ga izvučem. Vodim ovde ratove, pa i njegovu depresuju sam nosila na leđima. Što se tiče Luke, očekivala sam da ova svađa može da se desi - rekla je Ena.

Naredni gost u 'Šiša baru', bio je Marko Đedović, koji jr žestoko komentarisao Matoru:

- Sve apsolutno verujem Stefani, na poligraf da je uključimo, ništa se ne bi promenilo. Stefani nije sposobna da izmisli ove boleštine, a Matora je spreman da ih uradi. To nabijanje glave u tanjir trudnoj ženi... Sa jedne strane imamo mladu devojku, koja je u hormonskom dizbalansu, devojku koja nije najstabilnija zbog trudnoće. Sa druge strane imamo Matoru, koja je deceniju starija i mora da bude psihički stabilna. One traže doktora za prekid trudnoće u Bosni, preko neke zubarke... To je krivnično delo, dete koje je oživelo u stomaku, a ti hoćeš to da prekineš je ravno ubistvu - rekao je Marko.

- Stefani mi je pričala da je ona davila, tukla, bacala na pod... Mnoge stvari, nije joj dala pumpice da ponese iz stana. Majka joj se nije ni ohladila, a ona se krvava snima da pošalje Stefaninoj mami. Dva dana nakon toga gubitak mleka, pa ulazi ovde i prebaci Matora da je Stefani izgbula mleko zbog naših komentara... Ta žena je toliko morbidna, čemu se ona nada od Boga i naroda, ja ne znam. Koliko su glupi kao ku*ac, Matora poziva da Ermina okači slike gde je ona modra. Umesto da ćuti da se ne sazna sve, on se trudi da dokaže sada da je bila ugrožena u jednoj tuči sa trudnom ženom. Ne znam, ne mogu da krivim Stefani, ona je mlada devojka. Verujem da je istina da je ona htela da se ubije i sve to, ali je trebala da joj pozove majku i lekara, a ne da je vodi kod zubarke da joj ova prepisuje bensedine - rekao je Đedović.

Nenad Marinković Gastoz je progovorio o svom odnosu sa ANđelom i tom prilikom otkrio da je srećan jer su njih dvoje uplovili u mirnu luku.

Nakon toga došlo je vreme za izbacivanje. Nakon što je voditeljka stigla okupila nominovana takmičare Elite među kojima su bili: Elvin Kadrić, Sofija Janićijević, Jovana Tomić Matora, Dragana Stojančević i Milovan Minić.

- Jedno od vas ima 43 odsto, jedno 30 odsto, jedno 11 odsto, jedan 9 odsto i jedno 7 odsto...Kadra, ispoštovana je tvoja odluka, ti imaš najmanje glasova i napuštaš Elitu. Sofija 43 odsto, Matora 30 odsto, Milovan 11 odsto i Dragana 9 odsto - saopštila je voditeljka.

Nakon što je napustio Belu kuću, Stefan Kadrić Kadra pridružio se voditeljki Dušici Jakovljević u studiju.

- Smatram da nisam pogrešio, ali smatram da sam prerastao njihovo ponašanje. Previše sam razuman, taman mi je bilo - rekao je Kadra.

Tokom noći došlo je do zbližavanja između Bore Terzića i Slađe Poršeline te je došlo do poljupca između njih dvoje.

