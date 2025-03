REŠETA MALIM BUDŽETIMA: Matora sasula Kačavendi i Ani Spasojević sve u lice, pa otkrila šta joj smeta kod Aleksandre (VIDEO)

Ne ćuti nikome!

Upravo je počela podela budžeta Jovane Tomić Matore. Na samom početku Matora je dala mali budžet MIleni Kačavendi:

- Ti i ja smo se sukobile prošle godine, nakon prijateljstva koje smo imali. Ti si stala na Đedovićevu stranu i to mi je oje, ikao nisam očekivala da će se to desiti. Ja nemam nameru da te vređam, to je što se dešava i kada se desi, al šta da se radi - rekla je Matora.

- Ne sećam se kada je krenuo naš sukob, a što se tiče našeg odnosa, sreća da se nisam videla sa tobom napolju, jer bi tvoje priče bile najgore o svemu, bilo bi napucano, i šerovano. Moram samo jednu stvar da ti kažem, je to da me pitaš šta sam prišala sa tvojom mamom u restpranu - rekla je Milena.

- Mali budžet za Šišku, razočarala si me, ovde se nećemo družiti, ali napolju ćemo se vidieti i pričati kada budemo bili sa mojim kumom, tvojim drugom i to je to - rekla je Matora, pa se osvrnula na Anu Spasojević:

- Pogodio me je tvoj komentar sa Terzom kada ste pričali na krevetu, ako se setiš, seti se. Meni su smetale neke stvari, i to je to, ako budemo pričali, pričaćemo napolju o tome - rekla je MAtora.

- Aleksandra, rekla si mi da sam ja kao MIlovan, to mi je strašno, ne mogu da verujem u to, razočarala sam se - rekla je MAtora i dala joj mali budžet.

- Hvala ti, ja tebe volim, moram da ti kažem da sam jako osetlljiva na mlade žene, što se tiče našeg odnosa, ti si meni okej iako mi deluješ kao predator, ali to je naša stvari - rekla je Aleksandra.

