POČELE SU DA MI SE JAVLJAJU EMOCIJE: Matora progovorila o odnosu sa Draganom, otkrila da li se nada vezi (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Naredni mali budžet Matora je dala Terzi:

- Mali vbudžet ide Terzi, ti i ja se ne volim od one svađe i to je to, ne možemo nikada više da budemo dorbi - rekla je MAtora.

- Anđela, mali budžet, ti i ja smo u lošem odnosu, moram da ti kažem da je je Nenad uvek stao na tvoju stranu. On tebe nikada nije pljunuo niti ti bilo šta rekao, ja ću gledati da se ne posvađamo nikada, zbog njega - rekla je Matora.

- Veliki budžet Dragani, priznajem da su krenule da mi se rađaju emocije prema njoj i to je to - rekla je Matora-

- Hvala ti, molim moje da pošalju Matori poklon.

Autor: N.B.