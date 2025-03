Šok!

Jovana Tomić Matora je dala srednji budžet Aneli Ahmić:

- Aneli srednji budžet, sve je zaboravljeno i oprošteno - rekla je Matora.

- Sofi mali budžet, ne družimo se, ali si mi kul, sa Matejom si mi top - rekla je Matora.

- Kariću veliki budžet, sve sam ti rekla na nominaciji. Mi smo prijatelji, volim i tebe i tvoje i to je to - rekal je Matora pa se obratila Eni:

- Moram da kažem da se moj i tvoj od se jako popravio od mog ulaska, naš odnos ide lagano bez šlihtanja, nerviranja, i ostalih stvari, tako da nemaš brige, nismo ti i ja bliske, ali si bliska sa Draganom, ja lično smatram da si joj bolji prijatelj nego neki - rekla je MAtora.

- Matora mali budžet za tebe, ne družimo se. Takođe za Miću mali budžet, ovde kažu da sam ti pružila ruku zbog toga što sam rekla da si u pravu za sve. JA sam videla da ti ne ideš na intervuje, ti pričaš sa osoba koji su ti bitni, i koje voliš, hvala ti na svemu, mi se ne družimo ali s epoštujemo - rekla je atora.

- Ja sam kao i uvek protiv svih svojih veza, razumem ja da si ti na svom terenu, ali to špto te devojke rade je jako loše, to ti zameraju, njihovi roditelji sigurno, ali mislim da možeš uvek bolje i sigurnije, mislim da ti je to sve skrenatanje priče sa Stefani i priča sa Draganom da je tvoje pranje, iako ne verujem da je to to- rekao je Mića.

- Ti mi se gadiš, kada vidim tebe i Stefani kako sedite, povraća mi se - rekla je Matora.

- Verujem da razlog tvog ulaska nismo ja i Kačavendan, to je nešto. Ja sve što sam ti izgovorio mislim tako i ćeraćemo se. Podržao sam tebe i Draganu, ali sada sumnjam da je istina jer je zbog njenog razgovora sa Terzom, ne čudi me da laže sve - rekao je Đedovoić.

