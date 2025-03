Poslao sam čestitku samo da bih im... Hitno oglašavanje Alibabe nakon što ga je Stanić PROZVAO da je prevrtljiv jer je TRAŽIO DNK za malu Noru!

Već nekoliko meseci unazad vode se žestoke svađe između bivših prijatelja Aneli Ahmić i Uroša Stanića u Beloj kući, te neretko kroz iste provuku i njenog bivšeg partnera Alibabu, koji se sada oglasio za Pink.rs!

Tokom današnjeg glasanja u Beloj kući za najprevrtljiviju osobu, Uroš Stanić je ponovo zaratio sa Aneli Ahmić, te je tako tokom svađe slasno osolio i po Asminu Durdžiću, u narodu poznatijem kao Alibaba.

Naime, Uroš je istakao da je, po njegovom mišljenju, prevtrljiv i Alibaba koji je prethodne godine, kako je rekao, tražio DNK za svoju ćerku Noru zbog sumnje da li je on njen otac, te je ekipa portala Pink.rs odmah stupila u kontakt sa Alibabom, koji nije ni ovoga puta štedeo reči.

- Ne zanimaju me ni Aneli ni Uroš, neka furaju svoj rijaliti bez mog imena! Nemam veze ni sa čim! Čujem da se spominjem svaki dan, ja jedino sto sam uradio je da imam kontakt sa svojom ćerkom i to je to - rekao je Asmin, a onda je nastavio:

Hteo sam da zaštitim svoju ćerku i poslao sam bio čestitku za sve njih i počastio celu kuću, samo da bih im dao do znanja da moja ćerka ima oca i da je ne spominju, ali vidim da ja svoje dete ne mogu da zaštitim, jer je njena mama uvlači svesno u svađe i spominje tuđu decu! Tako da me više ništa ne zanima ko šta unutra priča.

Autor: Nikola Žugić