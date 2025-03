U Beloj kući mesecima unazad zidove tresu sukobi Aleksandre Nikolić i Milovana Minića, a sada se za portal Pink.rs oglasila Milovanova majka, Branka!

Aleksandra Nikolić žestoko je potkačila Milovana Minića, svog bivšeg dečka u emisiji "Nominacije Odabranih", što je izrevoltiralo Milovanovu majku, Branku, koja se hitno oglasila za portal Pink.rs.

- Moram da prokomentarišem nominaciju Aleksandre u odabranima. Aleksandra je nazvala Milovana predatorom. Da li ona uopšte zna šta znači reč "predator"? (istrebljivač, grabljivac) koji napada i jede svoj plen. Žalosno je što upotrebljava reč kojoj ne zna ni značenje. Milovan joj je pomogao, kad joj je bilo najteže. Ona se borila za starateljstvo, a on joj je,kao tadašnji partner, u tome samo pomagao. Da li je to greh? Zaljubio se u pogrešnu ženu, koja to nije umela ceniti, kao ni sve do tada. Milovan je zbog nje uništio svoj brak i porodicu. Aleksandra je jedan veliki materijalista i manipulator. Zna ona dobro, a tome ćuti, šta su se dogovorili pri njenom ulasku u Elitu. Dogovor je bio, ako sve bude u redu u Eliti i bude mu verna, bez obzira na prošlost, planirali su zajednički život. Ona mu je dala obećanje da ništa loše neće uraditi u Eliti. On je upozorio ako ne ispoštuje dogovor, da će joj se usrati u život. Uradila je šta je uradila, sa Ivanom, i izazvala ga da uđe i ispriča mnogo toga, a još uvek ne sve. U nominacijama je iskoristila priliku, što on nije tu, da izgovori sve i svašta, da bi sebe i svoje postupke opravdala. Nije dala priliku drugoj strani da se odbrani. Ako je on takav, kako je ona pričala, zar joj je trebalo 4 god.da ga se oslobodi.Jadna , neiskusna, naivna devojčica sa 37 godina, koja je prošla sito i rešeto. Priča o braku, koji nikad nije imala. Veza bez obaveza iz koje se rodilo dete. Pitajte je koliko je bila u "braku". Njen najbolji drug je izjavio, da je bio uz nju godinu i po dana. Da je celu trudnoću i porođaj bio pored nje i pomagao joj. Dete iz bolnice je on izneo(kako kaže) i da su jedno vreme živeli u Novom Sadu, posle njenog porođaja. Gde je tu muž, brak, i razvod braka? Koliko je trajao taj "brak"(možda nekoliko meseci)? Od tog takozvanog muza je pobegla sa bebom - rekla je Milovanova majka, a onda je nastavila:

- Ona priča o braku, ali ne zna se kom. Milovan je žrtvovao sve zbog nje, koja to očigledno nije cenila niti zaslužila. "Jadna" progledala od kada je ušla u Elitu glumeći žrtvu. Sve je i svakoga iskorištavala dok god je mogla, a sada izigrava žrtvu , ne prvi put. Ni jedan joj muškarac nije odgovarao, a imala ih je dosta. Pitam se ko je kriv i zašto? Molim sve muškarce koji žele da budu sa Aleksandrom, da joj prvo obezbedite krov nad glavom i onda je pitanje dali će joj i to odgovarati. Ne valja joj običan čovek, bogat čovek , kriminalac, ako joj valja. Zapitajte se i vi dragi gledaoci i čitaoci Pink-a i Pink rs-a, kakva je ova žena ",časna i poštena"?

Autor: Nikola Žugić