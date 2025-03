TOTALNO SKRHKAN BOLOM: Bivšem zadrugaru nakon oca, PREMINULA I MAJKA, javno joj se obratio emotivnim rečima (FOTO)

Majka bivšeg rijaliti učesnika, Đorđa Milutinovića, preminula je nakon duge borbe.

Bivši učesnik četvrte sezone rijalitija "Zadruga", Đorđe Milutinović je putem svog Instagram profila saopštio tužne vesti. Nakon oca koji je preminuo početkom septembra prošle godine, Đorđe je sada izgubio i majku. On je na svom Instagram profilu objavio sliku svoje majke i emotivnim rečima se oprostio od nje.

- Danas je otišla i druga polovina mog srca, moja majka, moja najbolja majka... Najveći borac kog sam ikada upoznao, najhrabrija i najjača žena.. Ne mogu da verujem da te više neću imati u svom životu, moja lepa majko, ne mogu da verujem da nikad više neću čuti tvoj glas, da nikad više neću osetiti tvoj zagrljaj i tvoj poljubac... Izvini mi i oporsti mi za sve loše! Hvala ti što si ispala najhrabrija i rodila me iako su lekari rekli da treba da prekineš trudnoću. Hvala ti za svaki obrok koji si mi spremila, hvala ti za svaku grdnju, hvala ti za svaku pohvalu. Hvala ti za svaki put kada si izdvojila da mi daš i kad nisi imala, hvala ti za svaku žrtvu koju si podnela zarad nas, zarad tvoje dece - napisao je Đorđe, pa dodao:

- Hvala ti što imam tri sestre, hvala ti što si volela našeg oca najviše i hvala ti što si nas vaspitala, što si nas izgradila kao ljude. Nikada neću zaboraviti tvoje poslednje dane i tvoju borbu do poslednje sekunde. Do poslednjeg trenutka se nisi predavala, toliko da su se lekari divili tvojoj volji i borbi za životom... Ništa mi nije bilo teško za tebe tokom ovih dana borbe, to moraš da znaš. Znaš i sama kakvu smo paklenu noć imali i kako smo se borili zajedno, kako si me držala za ruku, kako smo se grlili, ljubili i plakali. Sve bih dao, ali sve na ovom svetu, samo da sam mogao bilo kako da ti pomognem...

Đirđe je zatim pomenuo i svog pokojnog oca.

- Otišla si među anđele, jer si ti moj anđeo. Otišla si kod tate i sada nas gledate, nastavite da se volite kao što ste se voleli i ovde... Nikada nećemo zaboraviti kako si se borila kroz ceo život za nas i kako si se borila kao lav poslednja dva meseca da ostaneš u životu. Majko naša, od tvoje dece imaš najveću, najsjajniju medalju za borbu i hrabrost. Volimo te najviše i nikada, ali nikada te nećemo zaboraviti. Ti si bila stub naše porodice. Volim te, Mikiću moj, najviše na svetu! - napisao je Đorđe.

Autor: Nikola Žugić