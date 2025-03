Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o gostovanju Stefanine majke Nine u studiju i svemu što je iznela o Jovani Tomić Matoroj.

- Sve je šokiralo kada je tvoja mama rekla da je tebi trudnoj upalo 10 inspektora koji su na raznih osnova tražili nešto i da je Matora sakrila telefon - rekao je voditelj.

- Upali su inspektori, sa još nekim svedocima iz zgrade, komšijama. Ceo stan su pretresali, dizali krevet, napravili haos u stanu, tražili su falsifikovana dokumenta, neke snimke kojima je ucenjivala Tamaru i narkotike. Dva telefona su bila tu, ona je otišla sa drugim...U tom telefonu postoje i moje i njene prepiske od početka. Otišla je u Zemun, dala je izjavu, malo duže se zadržala tamo, njena pokojna mama joj je odnela papire - rekla je Stefani.

- Da li je istina da je njena pokojna mama tebe zvala kada nje nema - pitao je Milan.

- Ne, mi smo se čule kada je Božić i slava, govorila je stalno kako ja njoj zabranjujem da vodi oca na hemioterapije...Ona je meni stalno govorila da ide tamo - rekla je Stefani.

- Da ona odlazi kod Đedovića i priča ovakve stvari, reč jednu nisam rekla, niti ću reći ni ko šta gde krije iz njene porodice. Nagovestiću da neću pričati. Da mene moja bivša verenica namešta ovde, želim da dođe moj advokat i da odem lično u policiju, da odnesem telefon koji je razlupan. Telefon postoji i drugi je bio od mog tate, u njemu ne postoji ništa...Druga stvar, u nalogu za pretres ne postoji ništa za narkotike, bilo je falsifikovanje dokumenata i ucena. Zašto bih ja falsifikovala?! - rekla je Matora.

- Tamara kaže da ne postoji ništa sa tvoje strane, ali da je njena tužba ka tebi - rekao je Milan.

- Tamara me je prijavila za ucenu i falsifikovanje. Došli su u stan, nije mi se tražila droga nikakva. Javni tužilac je rekao da ako snimak nije izašao i ako snimak izbacim, snimak onaj za Tamaru, da ću dobiti tužbu i podneće prijavu protiv mene...Znači ja sam nju prevarila sa Draganom i sada će ona da dođe i da me strpa u zatvor - rekla je Matora.

- Namestila si mene sa tvojim telefonom da pazim šta pričam i da mi daju do znanja kod koga je telefon - rekla je Stefani.

- Jeste, jednom mi je mama prebacila, rekla je da sigurno neću zbog Stefani i da mi Stefani ne da, što je bila laž. Ja sam kod svojih roditelja bila, Stefani mi ništa osim kesa, što odvoji. Stefani je bila tu da me je čekala, zagrljaj i uteha, da, nije upoznala moje roditelje i nije brinula o njima i nisu imali nikakav odnos. Što se tiče toga za abortus, ona nije mogla da prihvati trudnoću, mislila je da je to Munja uradio namerno, da je osakatio, da joj je uništio život...One su se raspitale, moglo je samo na konzilijum, Stefanina mama je isto potegla veze - rekla je Matora.

- Stefani je rekla da si joj slala prepiske od Maje zubarke gde piše i mesto i bolnica i koliko para i pare za put - rekao je Đedović.

- U prepiskama Jovana govori u kojoj sam ja nedelji - rekla je Stefani.

- Njena mama mi je rekla da ako ne mogu da prihvatim, da se ne mirim, jer se ona zaključavala u kupatilo i udarala po stomaku - rekla je Matora.

- To je laž! Kada se saznalo da ne mogu da se očistim i kada je bilo za Bosnu, ja sam je pozvala i rekla ovako: "Ja sam trudna, ne može da se to reši, da li ti to možeš da prihvatiš ili ne?", rekla je da mora da razmisli, prošlo je dva dana, ja sam došla u stan i ona me je posle toga verila - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić