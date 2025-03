Sve rekao!

Nenad Marinković Gastoz je tokom razgovora sa Markom Đedovićem otrkio šta je čuo o Jovani Tomić Matoroj.

- Ne mogu ovde kupovine mira, a ti pokušavaš to ovde da uradiš, a na kraju zaratiš sa mnogo ozbiljnijim svađalicama - rekao je Marko.

- Ne kupujem ja mir, nego ne želim da se svađam - rekao je Gastoz.

- Ne mogu ja da je neko sa mnom drug, a da pljune nekog sa kim sam ja. Ona prva kada je bilo to sa Anitom, ja sam nju pitao da li je njoj lepo, ona je rekla da jeste, i ja sam joj dao podršku - govorio je Marko.

- Ja sam mislio da će ona da bude mangup, ja ne pričam ispod jorgana. Ja sam nju jednom pitao - rekao je Gastoz.

- Ako smo ti i ja drugari, a imam mogućnost da ti smuljam nešto, ja ću to da uradim, to ja radim. "Zadruga 3" kada je bila Mića je gurao priču za Karića, i desilo se da smo ležali u krevetu Karić, Šopićka i ja i da smo gledali kamere i jedno pazili da nas ne provale - govorio je Marko.

- Ja tu ne mogu ništa, ona ima svoje mišljenje. Ona pljuje Anđelu, a ovamo stane za devojku koja pravi lezbo afere, kao da joj je žena - rekao je Gastoz.

- Ona bi majku svoju prodala, kada je zaljubljena to je najveća ljubav. Matora i ja nismo neki prijatelji, mi smo se videli par puta pre Zadruge 3 kada se makljala sa Helenom Topalović. Mi se nikada nismo družili, nije imala moj broj. Dopisivali smo se samo kada se tada makljala i zahvaljivala mi se, nakon "Zadruge 3" smo se družili. Ona u moju kuću nije ušla kada me je zvala za kuma, ja u njenu kuću nisam kročio nikada, ne znam gde je Železnik. Ja sam njene roditelje upoznao ovde, ne napolju. Što ti sada ne ustaneš i kažeš šta je Dragana radila, meni ti stavovi nisu jasni - rekao je Marko.

- To mene ne zanima, to što su oni radili, to je njihova stvar. Ja se ne ližem ni sa kim, ne zanimaju me, meni ne treba sukob koji će da traje - rekao je Gastoz.

- Ja ne bih prećutala nikome, a ona da mene pljuje sve vreme, neću da ćutim - rekla je Anđela.

- Ko je tebi Matora - upitao je Gastozu.

- Ona koja je zamlaćivala, glumila drugaricu, pa kada je upala u go*na, nestala - rekao je Marko.

- Ljubavi može ona da bude najbliža sa mnom, ali ja ne mogu doveka da trpim da tebe neko vređa, pogotovo ako mi je neko drug. Kada je rekla da su Sanja i Marko prava veza, ja sam hteo da napravim haos, ali sam se smirio. Međutim ako bude sledeći put samo će biti aj ćao - rekao je Gastoz.

- Stefani mi je rekla da si se ti video sa Matorom letos, da joj nisi rekao da ćeš da uđeš, i da je ona tada sve platila, a da je bilo ludilo -rekao je Marko.

- Da ja nisam imao? - upitao je Gastoz.

- Rekla je da joj nikada nisi rekao da ćeš da uđeš, da nisi imao para - rekao je Marko.

- Ona je to pričala po gradu pre dve tri godine, ja sam joj to zamerio. Tada sam joj rekao da se sabere sa nekim stvarima, znam da je tada to pričala, pa sam se ja distancirao - rekao je Gastoz.

Autor: N.B.