Uveliko se odmotava klupko o dramatičnom odnosu bivših verenica Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić, koja se nedavno pridružila takmičarima u "Eliti", a sada smo došli u posed prepiski koje dokazuju pojedine Stefanine tvrdnje.

Stefani je, naime, šokirala gledaoce kada je priznala da je Matora htela da polomi kolica za bebu koja je kupila Grujićevoj kada je rodila sina Konstantina, kojeg je dobila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom. Tomićeva je to delimično demantovala, međutim u prepisci se vidi da je Stefani posle njihove brutalne svađe ubeđivala da se vrati i uzme kolica, što je ona odbila.

- Stoje ovde u stanu za džabe, nije on kriv. To je za dete kupljeno. Nemoj te fore sada, da detetu štetiš. Kolica stoje ovde u dnevnoj sobi za džabe i još neke Kostine stvari, nemoj preko deteta da se svađaš. To nema veze sa nama i našim odnosom - ubeđivala je Matora, međutim Stefani se nije dala.

- Ne trebaju mu kolica od tebe, šta ti nije jasno?! Ne štetim ja detetu, samo Konstantinu ne trebaju kolica koja su šutirana od tebe, moje dete nije krpa, ima i oca i majku i babu - poručila je Grujićeva.

Takođe, Stefani je optužila Matoru da je manipulisala njom tako što joj je pričala da će dići ruku na sebe nakon majčine smrti. Grujićeva ju je tada tešila i govorila da će joj biti lakše u "Eliti", gde ima puno drugara, na šta je Matora istakla da nema nikoga osim Stefana Karića.

Ovo govori u prilog Stefaninim tvrdnjama da joj je Matora pljuvala Nenada Marinkovića Gastoza, kog je Tomićeva po ulasku u Belu kuću predstavljala velikim, dugogodišnjim prijateljem (iako ga nije zvala na svadbu s Anitom Stanojlović). Stefani je, podsetimo, za crnim stolom rekla da joj je Matora pričala da se Gastoz folira, da nema para, te da se napolju nedolično ponaša, da ga svi šutiraju kada je pijan i još svašta nešto, što je Matora demantovala i optužila je da iznosi laži ne bi li je posvađala s velikim prijateljem, kog nije ni pomenula u prepisci, već je istakla da joj je Karić jedini prijatelj.

- Drži me već dva dana to, baš sam razmišljala, čak sam i guglala kako ljudi čine samoubistva. Mora da ima neka fora, da popiješ nešto i tako to. Mora da postoji. Ili da se predoziram od koke i ćao. Ne živi mi se, ne vidim razlog. Svašta sam prošla, doživela... Baš mi se ne živi. Mora da postoji nešto da može čovek da se ubije, a da ne boli ili da ne skoči, ne seče vene... Mora da ima. Znaš da sam sama, da nigde ne idem i sj*bana sam u svakom smislu te reči. Plašim se da uđem, a nemam izbora drugog - pisala je Matora, na šta joj je Stefani poslala:

- Okej, od sad se javljam, a ti gledaj da me ne napušavaš... Biće sve okej, imaš tamo brdo drugara, proći će brzo i ova sezona.

- Biće k*rac okej. Kog drugara imam?! Daj bre, ne zaj*bavaj me, osim Stefana Karića... Daj, molim te. J*baće me, haos će da mi naprave. Ti ćeš tamo da vileniš, da se ložiš na pitanja, da me napadaš, Idem direktno u pakao - odgovorila joj je Matora.

