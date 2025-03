Sebe je stavio na TRŽIŠTE šest dana posle raskida: Ena Čolić pogazila po Peji, urnisala ga zbog nuđenja svog polnog organa (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ena Čolić gostujući u radio emisiji "Amnezija" progovorila je o raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Peja i ja sedam dana nismo zajedno, ne ljubimo se i ništa, nije izašao iz kreveta, provodimo vreme zajedno...Samo me zagrli u toku noći, jer je, verovatno, ta navika, međutim, mi smo hteli da sakrijemo taj raskid da ne bismo bili tema. Hteli smo da ostane među nama, Milan nam je prišao: "Je l' ste stvarno mislili da ćete da sakrijete raskid?" - rekla je Ena.

- Munja i ja komentarišemo kako ste se ugasili - pitao je Terza.

- Da, namerno smo se ugasili. Ja sam se zbog toga rasplakala kada je bio klip Teodore i Bebice, plakala sam jer se ljudi slade tuđom nesrećom. Njihov raskid neko slavi aplauzom...Ljudi ne znaju da mi nismo zajedno, sinoć je bilo top, sve je bilo super. Ja pravim prženice, dolazi Ivan Marinković kaže kako je Aleksandra rekla da on ima mali. Peja koji dolazi i govori tim ženama: "kamo sreće da ja imam mali" i sada, kako se to tumači?! Jeste, da, sprdao se, a ja sam Mići rekla ovu rečenicu, on mi je rekao: "Šta on reklamira svoj polni organ". Eto. On sebe stavlja na tržište šest dana posle nakon raskida. Ja sam izvilenela najstrašnije, ja sam rekla: "nije mu mali, ali mu je tanak" i on se iskompleksirao...Ponižavam se svakako, svakako sam blam, ovde šta se sinoć izdešavalo...Ja njega volim mnogo, mnogo sam se zaljubila, u životu mi se nije desilo da se ovako trudim i da osvojam nekoga. Normalno je da muškarac osvaja ženu, a ne ona njega. Moram da kažem da ja pravdam ovo sve što sam uradila jer imam pravu emociju, s druge strane, on je nikada nije imao - rekla je Ena.

- Baš su teške reči padale i sa tvoje i sa Lukine strane - pitao je Terza.

- Ja nikada nisam rekla da je on ikome potrčko, ja sam Urošu čak rekla: "Ne, nije". Pale su reči onako u afektu, ali stvarno, jer on mene nije odbranio, jer je dozvolio da jedna kalaštura preti mojoj porodici, da govori kako moj ujak ima hematome i masnice i da se zbog toga zahvaljuje svom bivšem mužu - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić