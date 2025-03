Ne štede se!

Na temu današnje debate, koja je: " Da li uvek treba biti iskren ili postoje situacije u kojima je bolje prećutati neke stvari zbog očuvanja harmonije u odnosu ", moderator Marko Đedović dao je reč Stefani Grujić.

- Slagala sam jedino da je neću udariti, a opet sam to uradila. Treba da budu ljudi iskreni...Ona je govorila da je na kraju veze bila iz sažaljenja sa mnom, pa je rekla da je ljubav, a sada je i jedno i drugo - rekla je Stefani.

- Šta je razlog Matora sažaljenja - pitao je Marko.

- Da nešto ne uradi sebi u tim trenucima kada je trudna, imala sam strah od toga - rekla je Matora.

- Šta je Matora rekla istinu, a šta je slagala?! Da li je istina da je ona tebe lagala da je išla kod svojih roditelja da bi otišla u grad - pitao je Marko.

- To je istina. Evo i sada priča polovično - rekla je Stefani.

- Neka očiste svoje probleme, pa neka čiste moje...Neću da iznosim stvari o bekstvu - rekla je Matora.

- Pričala si za mog očuha, je l' to?! Ja ne cinkarim ljude koji su u bekstvu. Da li mi je tvoja zubarka dala anesteziju sa adrenalinom u 7. mesecu trudnoće - pitala je Stefani.

- Doktorka je u zub dala anesteziju jer je ona tražila lično, a kada je otišla, nije prijavila anesteziju...Njena mama je rekla da je u trudnoći pila lekove za smirenje, pola tablete, u trudnoći sa bliznakinjama - rekla je Matora.

- Da li još uvek vas dve lažete i čuvate leđa jedna drugoj za vaše dobro - pitao je Marko.

- Da - rekla je Stefani.

- Da li je laž da nju nije imao ko da je izvede iz porodilišta - pitao je Marko.

- Ja sam potpisala Ugovor 22., ona i ja smo to krile, lagale smo, nismo rekle da je Stefani druga. Mi nismo imale čak ni za epidural, nismo imali ništa da kupimo. Došla je Stefanina mama kod nas, sele smo i mislili smo da se provalilo da je trudna. Meni je to rekla Bojana, koja mi je rekla da se Stefani poverila jednoj osobi i da ne može da me gleda očima. Mi smo od tih para kupile sve što treba za lekare i to - rekla je Matora.

- Jovana je insistirala da se zove neko, sve je to zbog medija i zbog toga što su nam učinili - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić