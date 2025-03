Protekle godine, aktuelna učesnica "Elite 8", Teodora Delić, ostavila je svog momka, tzv. "Apolona" kako bi ušla u vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada vam donosimo njihove ekskluzivne fotografije, a poveznica u priči sa Munjezom šokiraće sve!

Teodora Delić, mlada devojka iz Gornjeg Milanovca, rešila je da svoju sreću okuša u "Eliti 7", kada se i prvi put predstavila domaćoj javnosti, a svojim izgledom i stavom privukla je na samom privukla je ozbiljnu pažnju javnosti. Naime, tada je otkrila da ima momka, koji ne živi na našim prostorima, a s obzirom na to da nije htela da odaje njegov identitet, on je javnosti ostao poznat kao "Apolon".

Tada, Teodora nije na prvu htela da uđe u ljubavnu vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali je nakon nekoliko meseci druženja i flerta presekla, ostavila javno Apolona i tom prilikom ušla u vezu sa Bebicom. Prilikom žestokih sukoba koje su imali, ona mu je stalno prebacivala, a rečenica koju je tada govorila, i dan-danas trese zidove kuće, a to je: "Spala sam Boga na groba".

Sada, Pink.rs je došao u posed ekskluzivnih fotografija nje i Apolona, koje možete pogledati u galeriji ispod, dok poveznicu između Munjeza i njega niko nije očekivao i verujemo da će vam popadati vilice kada budete videli.

Pink.rs/ Privatna arhiva

Naime, kako se može videti, ove fotografije uslikane su u restoranu "Nacionalna klasa", a podsetimo, tokom leta, u javnost je dospela zajednička fotografija Munjeza i Teodore upravo iz istog restorana, te su prilikom oglašavanja, ali i učešća u "Eliti 8", bacili sumnju na to šta se tačno događalo između njih dvoje, te su milioni gledalaca uvereni da se između njih desilo nešto više od prijateljstva, iako oboje to negiraju. Naime, kako su pričali, nju je Bebica dovezao do gorepomenutog restorana, u kom je nekada sedela sa Apolonom, te se nije zadržavao tamo, s obzirom da je to veče gostovao u emisiji "Narod pita".

Takođe, ono što je svima zapalo za oko, jeste da je Teodora u istoj haljini na fotografiji sa Apolonom, ali i sa Munjezom.

Autor: Nikola Žugić