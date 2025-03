RAT TRESE BELU KUĆU: Gastoz i Anđela se brutalno sukobili sa Sanjom i Markom, pljušte žestoko uvrede na sve strane! (VIDEO)

Novi karambol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić.

- Posle izjave da će Anđela završiti kao Ksenija Pajčić tebi devojke treba stručna pomoć - glasilo je pitanje.

- Moj komentar ne može biti strašniji od njihovih dela. Nju je partner pred 300 kamera bacio na pod, ja to mogu da pretpostavim kad vidim nasilje. Neka objašnjavaju svoja dela, ja ne moram svoje komentare - rekla je Sanja.

- Neka nastavi da se folira da je toliko bogougodna i neka je pritisak ne natera da priča stvari koje je ona. Ako joj neko sedne na kičmu ili nekoliko ljudi, mislim da ćemo od nje čuti još gore i da će pustiti jezičinu koju skuplja u ustima. Mislim da je pokvarena, zla i da smo u Teksasu da bi nas sve pobila za ručak. Šta si ti radila u sezoni u kojoj si bila? Lomili ste kuću, pa si ostala sa njim. Možda ti mi ćutimo, ali gledaoci očigledno ne - govorio je Gastoz.

- Pusti je da priča, mogu ja da se umešam pa da ne dođeš do reči. Tako je trebalo da kažeš svojoj devojci juče - odbrusio je Marko.

- Ja sam izašao iz sobe i to je dovoljno, ona se pokajala. Ja više da ćutim neću jer mi je blam da ćutim, a ti se mnogo k*rčiš. Imali smo poštovanje, a svaku tvoju reč ću da komentarišem do kraja - dodao je Gastoz.

- Stručna pomoć je trebala njemu kad je ovde imao isterivanje đavovala i Anđeli kad ljude naziva ubicama. Kad potraži stručnu pomoć za lečenje od alkohola i nasilja ja neću imati potrebu da komentarišem - nastavila je Sanja.

- Ako može da se uporedi kako ona kaže nasilje, a to nije bilo nasilje, on mene nije ni video. Da li je monstruoznija moja izjava ili njihova dela? To nikad ne može da se poredi. Što ona ne kaže za tu najmorbidniju situaciju, što ne komentariše to kao što komentariše Gastoza? Evo i ja kažem ako su reči moje gora od njihovih dela neka mi sude - dodala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić