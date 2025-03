Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca".

Naime, kako što je i poznato, gledaoci Elite su u prethodnim danima na zvaničnom Fejsbuk profilu Televizije Pink postavljali pitanja za takmičare Elite.

Prvo pitanje koje je Milan pročitao bilo je za Stefani Grujić u kojem je saznala da su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević u vezi.

- Očekivala sam da kada uđem ovde da će se stvari promeniti. Mislila sam da se malo zavozala i da bih je ja vratila na fabrička - rekla je Stefani nakon čega je Matora porekla da su ona i Dragana u vezi.

USledilo je pitanje za Aneli Ahmić gde je govorila o svom bivšemn suprugu Asminu Durdžiću, poznatijem kao Alibaba.

Aneli nije htela da otkrije da li je lagala za stvari koje je pričala o Alibabi, jer su sada u dobrim odnosima, ali je Uroš Stanić krenuo da iznosi priljav veš.

- Prošle sezone je bacila ljagu na bivšeg muža, koji je tvrdio da nije bio u braku sa njom. Tvrdila je da ga je tukla na sahrani njenog oca. Kad je njeno d*pe u pitanju tad je žrtva nasilja, a kad je Stefani onda to ne važi. Mi onda verujemo Alibabi jer je on to isto negirao - dodao je Uroš.

Aneli je nakon toga otkrila da je tokom prošle sezone podržavala Anđela Rankovića i Anitu Stanojlović.

Matora je tokom narednog pitanja koje je dobila otkrila da traži Ermini Pašovi da demantuje Stefani kako bi se odbranila od optužbi, nakon čega je Stefani otkrila pravi razlog.

- Naravno da me kanali samim tim što je ostavila telefon kod Osmana, ušla je ovde spremna. Ja sam krenula da pričam o našem odnosu, ona je tražila da se stvari objavljuju. To što ona kaže: ''Ja neću ništa da pričam'', a napolju se objavljuje, to je ista težina. Ja sam jako ispala glupa što se nisam spremila za sve ovo, ali ako mama može da se snađe, onda nek se snađe - rekla je Stefani.

Sofija Janićijević je otkrila da je bila žrtva prevare Bore Terzića Terze i Teodore Delić kako bi prikrili svoja osećanja koja imaju od spolja.

- Jesam, tako ispada. Neki ukućani su mi otvorili oči i Munja mi je rekao da između njih dvoje postoje simpatije od spolja. Ja sam verovatno bila prolazna karta jer imam težinu i ozbiljnija sam od svih. Naša priča je dobila težinu jer je sa mnom izabrao da prevari Milicu. Da je bila bilo koja od ovih devojčica ne bi imala težinu. Mislim da je ovo dobar zaključak i delim isto mišljenje. On je nju ljubio u obraz kako bi kao poljubio mene. Malo kad vratim vreme setim se detalja - govorila je Sofija.

Nenad Marinković Bebica je dobio priliku kako bi prokomentarisao odnos Teodore i Terze.

- Meni stvari nisu bile logične od starta kada je ona bila veza između Sofije i Terze. Ovo što se sad dešava je jezivo, ne mislim da postoji veza. Znam da se napolju ništa nije dešavalo, ona ako već voli nekog drugog, ona neka to kaže - rekao je Bebica.

- Ja i Terza nećemo nikad biti zajedno, ja sam to namerno uradila - rekla je Teodora.

NAredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza, koji je otkrio sve o drugarstvu sa Matorom i tome što blate jedno drugo.

- Ovo je Matoroj 11. godina u rijalitiju, mi smo to gajili kako smo mogli i imali smo poštovanje. Nju i mene niko ne može da uhvati u spoljnom svetu, imali smo neke situacija koje smo prošli zbog kojih smo kao drugari. Danas smo na debati pričali na tu temu, kad smo se videli razišli smo se i ona je jedno vreme bila nepodnošljiva. Od Matore nije moglo da se dođe do reči, pričala je o rijalitiju i svaki put kad je negde pitao sam se da li da idem ili ne. Ja njoj uvek pošaljem poruku kad izađe iz rijalitija. družimo se koliko možemo, imamo poštovanje i to je - govorio je Gastoz.

- Priča je bila ovo što Gastoz navodi i možda neki drugi razlog za neviđanje. Ovo je bila jasna priča i nije se pričalo samo o tome. Oni su se tad razišli kao drugari... Priča je bila da je on saznao na više strana u gradu o njemu - rekao je Marko.

- Ona je tako izlazila iz rijalitija i solila po gradu o meni, kao da zna ceo moj život. Ja sam možda tu bio iznerviran jer je ona rekla Stefani kako ja nemam dinara i da je ona plaćala jer je htela da glumi šmekera - nastavio je Gastoz.

Stefani je nakon toga uporedila Matorine i Terzine postupke nakon ulaska u Elitu, nakon čega je Matora progovororila o abortusu koji je Stefani htela da uradi.

Usledila je rasprava ljubavnih parova, Sanje Grujić i Marka Stefanoviča sa Anđelom Đuričić i Gastozom. Naime, Sanja je rekla da Anđelu čeka sudbina Ksenije Pajčin.

- Moj komentar ne može biti strašniji od njihovih dela. Nju je partner pred 300 kamera bacio na pod, ja to mogu da pretpostavim kad vidim nasilje. Neka objašnjavaju svoja dela, ja ne moram svoje komentare - rekla je Sanja.

- Neka nastavi da se folira da je toliko bogougodna i neka je pritisak ne natera da priča stvari koje je ona. Ako joj neko sedne na kičmu ili nekoliko ljudi, mislim da ćemo od nje čuti još gore i da će pustiti jezičinu koju skuplja u ustima. Mislim da je pokvarena, zla i da smo u Teksasu da bi nas sve pobila za ručak. Šta si ti radila u sezoni u kojoj si bila? Lomili ste kuću, pa si ostala sa njim. Možda ti mi ćutimo, ali gledaoci očigledno ne - govorio je Gastoz.

- Stručna pomoć je trebala njemu kad je ovde imao isterivanje đavovala i Anđeli kad ljude naziva ubicama. Kad potraži stručnu pomoć za lečenje od alkohola i nasilja ja neću imati potrebu da komentarišem - nastavila je Sanja.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja su govorili o njihovom odnosu i sukobima:

- Sve više postajem svesna da me nikada nije voleo. Bilo je momenata kada sam ja mislila da je njemu baš stalo, ali to nije tako. Bilo je reči: ''Volim te'', ali ja to ''volim te'' nikada nisam videla. Njegove greške su omalovažavanje mene i blaćenje, pažnja koju nemam. Gastoz svaki dan svojoj devojci sprema obroke, čajeve i kafe. Čovek koji voli ne može tako da se ponaša. Najbolje je da budemo odvojeni - rekla je Ena.

- Devojčice, gledaj da budeš normalna. Ja sam veliki vernik, ti si rekla: ''Volela bih da budem kučka, bolje nego jadnica'' i treba. - Shvatam da je bezobrazna, ima svoj put i neka gura kako želi, ali ja ne vidim sebe na tom putu - rekao je Peja.

Ljubavni parovi su nastavili rasprave, pa su pomenuli i Matoru koja je rekla da je jedini pravi par Sanja i MArko.

- Ja nisam likovala, ja sam i sama tako protumačila i nisam htela da se ubacujem neka sami rešavaju probleme. Mene oni ne zanimaju, ja sam za sebe i mi smo u vezi. Ja ako njih doživljavam kao vezu, onda sebe doživljavam kao vanbračnu zajednicu. Smešno je i degutantno da se poredim sa bilo kim. Ovo sad što imamo ne mogu da poredim ni sa kim. Ne likujem, ali zašto bih krila svoju sreću kad me neko pohvali? Ove sezone nemamo manu, napolju nismo imali skandale. Neka Gastoz odgovori što je imao frustracije i što je zamerio prijateljici - govorila je Sanja.

- Nije mi se svidelo, zamerio sam joj i rekao. Ja sam mislila da će vremenom da promeni to jer mislim da iz ove perspektive ne može da vidi da je to fejk. Ne želim da prestanemo da se družimo, ali ako glupi komentari ne prestaju da se dešavaju mislim da ću joj reći: "Duže, da li me j*beš ili šta?", onda ću prestati da se družim sa njom. Ne želim da se to ponavlja, koliko god da ona ima svoje mišljenje sad svako može da ispira usta. Ja sam tebe pustio da ulaziš u nešto, a rekao si da ti je porodica na prvom mestu i da nećeš da praviš isto, a ti svaki put kad možeš pop*diš moju vezu - govorio je Gastoz.

- Mene baš briga šta će drugi da kažu i šta će da pričaju. Ja sam saznala da je Stefani pričala i sve se uklapa, ja verujem da je Matora pričala da je Gastoz sa mnom zbog priče u rijalitiju. Ja apsolutno verujem da je Matora to pričala Stefani jer je slično pričala za Anđela i vezu sa Anitom. Ostajem pri svemu što sam rekla, neću više da budem neko ko narušava njihov odnos. Znam da stvari koje je rekao u rehabu da mi je time potvrdio ono što mislim. Rekao je u hotelu da je hteo nešto da je pita, ja to nisam ni znala, a da je ona pogledala u kamere i okrenula se priča i da su pare bitnije od drugarstva. Meni je to samo potvrda lošeg mišljenje. Ja stvarno mislim da ona njemu nije prijatelj. Kad je Stefani to iznela ona to nije demantovala, a Gastoz je imao reakciju kao da je već čuo tu priču. U ovoj kući sam ti prijatelj samo ja - govorila je Anđela.

Terza je naišao na osudu naroda zbog svih odnosa koje ima u Eliti.

- Ja sam rekao da ću da radim kako se osećam. Meni se sviđa Teodora - rekao je Terza.

- Ja sam sinoć rekao šta sam uradila. Ja se smejem Milanu. Jasno sam rekla, sad svima daje povoda. Rekla sam da mene boli k*rac za bilo koga ovde i da me niko od muškaraca ovde ne zanima. Ja sam imala prilike da odem, priznali su da su se zaljubili u mene - govorila je Teodora.

- Ja sam jedini rekao da ću da budem pored nje. Ona da ima sigurnost bila bi sa mnom, ona meni ne veruje - rekao je Terza.

Matora je tokom emisije otkrila da sumnja da su se Stefani i Munjezu vratile emocije.

Milosava je tokom eisije najavika IVanovo raskrinkavanje jer je pokrao Aleksandru.

Danijel Dujković Munjez na sve moguće načine pokušava da pokaže Stefani Grujić koliko mu je stalo do nje, pa koristi svaki trenutak da je obasipa pažnjom. Dok je ona večerala Munja joj je nekoliko puta priša, a u jednom trenutku ju je i poljubio, a ona je osmehom pokazala koliko joj je to prijalo.

Autor: N.B.