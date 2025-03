Danas je Stefani Grujić proslavila svoj 21. rođendan u Eliti. Međutim njoj nije stigao dogovoreni ketering koji su ona i Jovana Tomić Matora naručile pre njihovog ulaska u Elitu.

Nakon današnjeg haosa zbog otkazanog keteringa za rođendansku proslavu Stefani Grujić, Pink.rs došao je u posed audio-poruka između majke Nine i devojke koja je bila zadužena za ketering.

- Još više jer si se ti potresla i cimaš se s' budalama... Ti i tvoj posao radiš pošteno i prošle godine si ispoštovala. Ovo što neko pokušava sa te zatraši je krivično delo - glasila je poruka Stefanine majke.

- Ako ne uradiš šta Ermina traži, ona će te po medijima... Koji bolesni umovi - glasila je druga poruka Stefanine mame.

- Jeste... Ona će po medijima sve, ukoliko se novac ne vrati na Matorin račun do sutra, do trenutka dok se ne isporuči ketering, eto to da znaš sada mi je rekla. Ne želi da se ketering javno nosi. Što se tiče vas okej, vaši životi su u rijalitiju, ne želim samo da imam problem. Samohrana sam majka i ne želim da imam problem. Ketering ne mogu da isporučim dok se njoj pare ne vrate na račun - rekla je Irena.

Prisetimo se, nešto ranije danas za Pink.rs oglasila se majka Stefani, tom prilikom ona je rekla:

- Ketering je bio plaćen pre tri meseca, sve je bilo rešeno, Stefani i Jovana su zajedno uplatile ketering, a meni je sinoć oko 11 sati počela da mi pise devojka iz keteringa, sa pitanjima ko se nalazi iza Jovaninog profila. Ona je meni tada rekla da je njoj neko pisao da ne sme da pošalje ketering jer joj Ermina preti, ona je rekla da je Ermina u Jovaninom telefonu našla da je Jovana to platila sa njenog računa. Ja koliko znam njih dve su zajedno sve uplatile, a meni je rečeno da moram ja da upaltim do 7 ujutru cifru od 35.000 dinara, da bi poslala ketering i to na Jovanin račun, ne na račun devojke iz keteringa - započela je Nina da priča pa je dodala:- Ja za to nemam razumevanja, ona je rekla da joj Ermina preti, nije htela da uplatim novac na račun devojke iz keteringa, već na Jovanin, pa mi je rekla da je Ermina prosladila adersu doma gde je Jovanin tata smešten i da se tamo prosledi ketering. Iskreno ja nisam očekivala da neće poslati ništa, ali Ermina nije htela da odustane. Njima je na čast da ne unesu tortu za rođendan devojci koja se pre tri meseca dogovorila za to. Ja sam na brzinu uspela da obezbedim nešto, drug je spremio prase, nešto sam kupuila i poslala bar da bude nešto, i to malo je sa ljubavlju poslano.

