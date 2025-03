SVE SU OTKRILI: Matora stavila svima do znanja kakav je odnos njeg i Gastoza, pa otkrila šta mu zamera (VIDEO)

Šok!

Tokom rasprave Jovane Tomić Matore i Nenada Marinkovića Gastoza, Gastoz je otkrio šta zamera Matoroj:

- Meni su zamerili što ja njoj nisam poslao čestitijku, a ja to nisam hteo jer vidim da joj nije bilo dobro, sa druge strane kada su krenule priče, mi smo se videli i popričali o svemu - rekao je Gastoz.

- Nenad i ja se poštujemo, gajimo neko drugarstvo, meni je Stefan ovde najbolji, a Nenad i ja se poštujemo - rekla je Matora.

- Od samog početka, pa do sada, njih dvoje su bili dosta bliski, provodili su vreme zajedno, ali kako se on pomirio sa mnom, oni su se distancirali, a Matoroj je sada najbtinija Dragana. Negde je on shvatio da kada je ona rekla da ko god da dira Draganu, tada je on shvatio da ne treba toliko da se daje za nju, ne da se trudi da kupuje mir za nju. Smatram da je ona htela, da smatra da on ne može da se odvoji od nmene, sada ispada da je naš odnos folirantski. - rekla je Anđela.

- Mi se ne viđamo jer je ona po deset meseci ovde, kada se vidimno, vidimo se, ali logično da on ima bitne ljudopa da nemamo ništa. - rekao je Gastoz.

- Ali to je folirantski, njegova drugarica je rekla da je on fejk u odnosu - rekao je Marko.

- Nije teško tebe probuditi, a ti kao Anđelin prijatelj, ti mene vređaš. Sadaje sve jasno - rekao je Gastoz.

- Anđela ovo je spinovanje priče na tebe, da oni ne budu krivi. - rekao je Đedović.

- Dok je Gastoz bio sa jednom devojkom, bile su poruke krofinice bla bla, ja sam slala sve, a ta osoba je bila sa mnom a pravila priču sa Gastozom, onda je druga devojka došla i napravila priču - rekla je Matora.

