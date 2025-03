Ovo niste smeli da propustite!

Kao i svakog četvrtka noć u Beloj kući, rezervisana je za emisiju 'Gledanje snimaka', a neke dugo skrivane tajne izašle su na videlo posle mnogo vremena.

Ukućani zajedno sa Ivanom Šopić željno su isčekivali prvi video-klip, a na njemu se našao Nenad Marinković Gastoz u izolaciji kod Marka Đedovića, takođe na klipu je bila i Anđela Đuričić. Njih troje su pričali o Jovanoj Tomić Matorij. Ona je prva koja je dobila reč kako bi prokomentarisala ono što je videla, a na to je rekla:

- Ja sam rekla i na ''Podeli budžeta'' da bih razumela ukoliko prekine kontakt sa mnom. Kako on bude odlučio, tako će i biti. Ja sam i na ulasku u rijalitiji rekla: ''Marko i Sanja su jedina prava ljubav''. Meni ovo Nenad sve kaže i sa strane, ali bih volela da obavimo jedan iskren razgovor. Toliko godina se poznajemo i mislim da zaslužujem da mi kaže direktno nego da gledam klipove - rekla je Matora, ali je Gastoz prekinuo:- Šta si ti čula u klipu što ja već nisam rekao? Ja bih prekidom komunikacije pokazao poštovanje Anđeli jer ti nisi ukazala poštovanje meni - rekao je Gastoz.

Njihova rasprava se nastavila i dalje, a čini se i kao da je njihovo prijateljstvo na izuzetno klimavima nogama.

Anđela se takođe umešala u raspavu, zbog reči Jovane kako je njena i Nenadova veza fejk, tom prilikom jedna drugoj su izgovorile gnusne uvrede.

Prljav veš iz veze Matore i Stefani Grujić iz dana u dan sve više šokirane sve prisutne. Naredni video-klip koji je bio prikazan iz izolacije je, a Stefani je tom prilikom razgovala sa Đedovićem o Matorij i njenom problemu sa alkoholom. Stefan Karić ustao je da da svoj sud o svemu tome, a kada je pitao zbog čega je Stefani sve to trpela, ona je spomenula njegovog oca Osmana, te kako je on uzimao mobilni telefon od Matore objavljivao podatke iz njega javno, sve u svrhu da se njoj osveti.

Nakon toga i takmičari su imali priliku da daju svoj sud o ovom odnosu.

Naredni video-klip, koji su učesnici su imali prlike da pogledaju kako Terza, Stefan Karić, Luka i Lepi Mića komentarišu kako Teodora Delić nije trebala da uzme rođendanski poklon od Terze. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč kako bi prokomentarisala klip. Tom prilikom, Terza je izjavio da je siguran da Teodora ima emocije prema njemu.

Kao i svaki odnos, i ostali ukućani su dobili reč da prokomentarišu i daju svoj lični sud. Ivan Marinković bio je prvi, a on je tom prilikom izjavio da je Bebica pshiopata.

Učesnici su imali prlike da pogledaju razgovor Marka Đedovića i Stefani Grujić koja otkriva da je Matora nazivala nakazom dok je bila trudna. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj kako bi prokomentarisala klip.

Naredni klip koji su učesnici su imali prlike da pogledaju razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića koja mu ljubomoriše na Sofiju Janićijević . Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji kako bi prokomentarisala klip.

- Ja ne znam šta je ovo, nije istina da smo Luka i ja flertovali - rekla je Sofija.

Na narednom klipu Slađa Lažić saznala je da su ostale cimerke pričale o njoj, a to je nateralo da im i te kako saspe u lice šta misli o njima.

Nakon toga učesnici su imali prlike da pogledaju vrelu akciju Borislava Terzića Terze i Jelene Nedeljković Mrvice. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mrvici kako bi prokomentarisala klip.

Nakon odgledanog klipa u kojem je prikazan razgovor takmičara da su Milosava i Milovan spustili loptu:

- To je najveća glupost, da smo se mi domunđavali, prigovarali, to je takva laž -- rekla je Milosava.

Nakon totalnog karambola sa Milosavaom, Aleksandrom, Ivanom i Milovanom, učesnici su imali prlike da pogledaju razgovor Ene Čolić, Jovana Pejića Peju i Luke Vujovića o Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi prokomentarisala klip.

- Povredilo me što je rekao da sa mnom ne želi da bude napolju. Ne vidim da ću moći da ga prebolim u ovom prostoru, kaže da sam umrla za njega, ali konstantno dolazi na mesto gde počivam. On je rekao da neće da se blamira kao Gastoz da sa mnom bude zbog podrške, neka se onda ne blamira. Ja neću da se foliram da me to ne boli, on je pun svega što bi mi rekao. Mislim da mi treba da popričamo - rekla je Ena.

Poslednji klip koji je bio prikazan je maženje Dragane i Matore, a ostali ukućani su im dali blagoslov.

Autor: K.K.