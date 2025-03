NIJE SE RODIO, ONAJ KO JE SLAVICI UGODIO: Majka Teodore Delić za svoju ćerku želi samo najbolje, a sad se oglasila i evo šta je rekla za Terzića (FOTO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon sinoćnje emisije 'Gledanje snimaka', gde je pušten video-klip sa žurke, na kome Teodora Delić i Borislavi Terzić Terza prisno igraju, kao i nakon Borine izjave da je ona zaljubljena u njega, pozvali smo Teodorinu majku, Slavicu Delić. Ona nam je dala svoj sud o ovoj situaciji, kao i da li bi bila zadovoljna sa Terzićem kao izabranikom njene ćerke, kada bi se desilo da njih dvoje uđu u vezu.

Slavica je neko ko neretko zna da žestoko oplete po Nenadu Macanoviću Bebici, sadašnjem izabraniku njene ćerke, sa kojim ima poprilično turbulentan odnos.

- Odmah ću reći da Tea nikakve namere tog tipa, Terza joj se ne sviđa, imaju tu energiju da na žurci igraju i zezaju se. Ovaj debil Nenad, niti zna da igra, niti da uživa u muzici. On je smara i plus je nedozvoljava da ona bude ono što u suštini i jeste. Zato je i došlo do svađe, jer joj sve brani, jer je neopevani psihopata i zlotvor. Iz inata je otišla da igra sa Terzićem i ništa više od toga ne voli ona fićviriće kao što je Terzić - rekla nam je Slavica.

Autor: K.K.