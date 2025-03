Osman Karić oglasio se za Pink.rs, pa ispričao sve o Marorinom telefonu, kao i o prizoru koji je zatekao u njenom stanu.

Turbulentna veza rijaliti učesnica Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore, nedeljama već drma javnost. Iz dana u dan medijske stupce pune detalji i prljav veš njihovog odnosa.

U sinoćnjoj emsiiji 'Gledanje snimaka' isplivali su novi detalji, a tom prilikom Stefani je obelodanila tvrdnje da joj otac rijaliti učesnika Stefana Karića, Osman Karić, koji je i ujedno prijatelj Matore, preti snimcima i informacijama iz Jovaninog mobilnog telefona. On nam je takođe poslao i fotografiju, iz spornog klipa, gde se vidi mobilni telefon Jovane Tomić Matore.

Tom prilikom za Pink.rs oglasio se Osman, pa objasnio o čemu se tačno radi.

Što se tiče Matorinog telefona, moram to objasniti podrobnije da bi me svi razumeli. Dana, to jest, večeri kada smo se ja i Matora videli u njenom stanu u Mirjevu, bio sam pozvan ja i moja supruga da dođemo da se pozdravimo pred njen ulazak u rijaliti. Došli smo tamo. Kada smo došli, tamo su bile Matora i njena dva prijatelja koji su joj pomagali u pakovanju, a kasnije su je vozili u Šimanovce. Tada sam mogao da vidim neke činjenice koje moraš primetiti u stanu, a koje nećeš. Video sam polomljen ekran televizora koji je i dalje bio na zidu, na jednom delu zida udubljenje za koje mi je Matora rekla da je trag od piksle koju joj je Stefani uputila kada je gađala jednom prilikom u svađi, pa srećom promašila. Da skratim priču, tada je Matora pričala neke detalje iz poslednje tuče gde su tragovi krvi bili po parketu dnevne sobe, iako su pre toga brisani. Rekla je tada i bila izričita da se nikada više sa Stefani neće pomiriti. Pri samom pozdravljanju na vratima stana dala mi je mobilni telefon i rekla: "Daj ga Ermini." - započeo je Osman svoju priču, pa nastavio:

Tada smo se pozdravili, razdvojili, svako na svoju stranu. Naravno, stigao sam kući i, kao mlad majmun, moram priznati, ušao u telefon gde sam video klipove koje je Ermina kasnije objavila. Video sam još dosta toga i u vezi nekih drugih ljudi koje sad ne bih da pominjem, kažem "sad", možda neću nikad ako za to ne budem imao razloga. E sad, da, jesam se poigrao sa telefonom i napravio klip, ali daleko od toga da preti Stefani, već da sam na neki način korak ispred svih. Koliko se sećam, razlog tog klipa bio je Djedović koji je tada napadao Matoru za neke informacije koje su bile lažne, jer sam ih mogao demantovati baš iz tog telefona. Stefani mi tada nije bila ni na kraj pameti. Par dana kasnije, mobilni sam dao Ermini i od tada ga nisam video - završava on.

Autor: K.K.