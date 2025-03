Prvo oglašavanje Terzinog brata: Nakon što je bio intiman sa njegovom bivšom devojkom, pozvali smo Nikolu Dukića, evo šta nam je rekao!

Odmah posle žurke u "Eliti 8", Borislav Terzić Terza bio je intiman sa Mrvicom, koja je bivša devojka njegovog brata Nikole, koji se sada oglasio za Pink.rs!

Pre samo šest meseci, saznalo se u javnosti da je Jelena Nedeljković Mrvica bila u vezi sa Terzinim bratom od tetke, te je tada ekipa portala Pink.rs stupila sa Nikoloim Dukićem, koji je za nas ispričao detalje njihove veze.

- Ušli smo u vezu kada smo bili klinci, veza je tekla u najboljem mogućem redu, sve je bilo okej, krenuli su problemčići, razišli su nam se putevi. U međuvremenu, ona je bila sa tim "pokojnim verenikom", tako ga nazivaju, bila je sa njim verena, bili su kratko zajedno, pričala mi je da su imali ozbiljne probleme. Raskinuli su, ponovo smo mi bili zajedno, ali smo se razišli kao prijatelji, imali smo konstantan kontakt...Jeste ona malo eksplozivna i ima jezik i zna da odbrusi, ali ja to gledam kroz to da ona hoće da sačuva svoj stav što je potpuno u redu, ali nije toliko toga bilo u našoj vezi...Ona je mene umemorisala kao "pokojnik ne javljaj se", a njega je "verenik", taj verenik je njen dečko, nisam to ja...Rekla mi je da je izgubila dete s njim. Mi smo bili u odličnoj vezi, nije bilo priče o veridbi i trudnoći - rekao je Nikola.

Još tada, Nikola nije imao lepe reči na račun svog brata koji je javno prevario trudnu verenicu Milicu Veličković. No, međutim, sve se obrće naopačke kada je Terza "odvukao" Mrvicu u krevet, te je bio intiman sa njom. Ovo je šokiralo kompletnu javnost, a posebno to što je "zario nož u leđa", još jedan, ovoga puta svojoj porodici, tj. bratu.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Dukićem, koji je dao kratak komentar na čitavu ovu situaciju.

- Komentara bez - bilo je sve što je Nikola izjavio za naš portal!

Autor: Nikola Žugić