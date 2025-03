Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su majku Stefani Grujić, Ninu i Stefaninog druga Danijela.

- Stiže mnogo pretećih poruka, ume da poljulja, s druge strane nije bilo ni Stefani lako, ali evo polako kapiramo šta se i gde desilo - rekla je Nina.

- Da li je istina da je Stefani dobila dva šamara od Matore - pitala je Anastasija.

- Da istina je...Bili smo u nekom izlasku, jeste Matora je malo više popila, ona ima određene poruke. Stefani i ja smo bili u stanu, a Jovana je došla sa drugom i njen drug je nasrnuo na Stefani. Jeste, znao je da je trudna, ona je tada bila sedmi mesec trudnoće. Došlo je do nekog koškanja između druga i Stefani. Da, reč je o Ciletu, o njemu se radi - rekao je Danijel, Stefanin drug.

- Vi se nalazite ti i Stefani u Matorinom stanu, dolazi do koškanja između

- Dešava se to da je Cile nasrnuo na nju. Ona je tada bila u sedmom mesecu trudnoće i gurnuo ju je - dodao je Danijel.

- Ja znam da ste vi bili u stanu, čekali ste da dođe Jovana. Jovana je došla kakva je došla, Stefani je pisala poruke i kada je Jovana došla u stan, Stefani nije smela ništa da kaže i pokazala joj je prstom na stomak - rekla je Nina.

- Da li je ikada Matora udarila Stefani, pošto je Stefani rekla da je dobila od nje šamare - pitala je voditeljka.

- Ja sam nazvala Danijela i pitala saam da li joj je Jovana udarila dva šamara ispred njega, slobodno kaži - rekla je Nina.

- Jeste...Ja sam kum, Jovana je planirala venčanje, ja sam izabran za kuma. Zavoleo sam i Jovanu, svi smo prihvatili Jovanu, bio sam presrećan jer se moja drugarica udaje. One su imale odnos pun ljubavi, Jovana nije mogla da obuzda svoje poruke i Stefani se ponašala kao mama u toj vezi. Jeste, smetali su joj poroci, jer se istinski brinula za nju - rekao je Danijel.

- Šta si sve video neprikladno da je Jovana uradila Stefani - pitala je voditeljka.

- Na početku je sve bilo u redu, Stefani se trudila oko svega, sve je radila. Matora je spremala večere...Ja sam bio tu kada smo saznali da je Stefani trudna. Otišli smo do jednog kafića, Stefani je pre toga kupila test jer je sumnjala, ali nije bila sigurna. Ja sam čekao Stefani da odradi test i nas je zatekla ta informacija jer smo mi mislili da nije trudna. Ona je pošizela, zvali smo Ninu, Nina je rekla da prihvata dete i da šta god da se desi, da smo za nju...Kada je videla da su dve crte na testu, uspanićena, šokirana i plače, smirili smo je. Dolazi neka devojka koja je prodavala one cigarete, rekla je toj devojci: "evo ti pare, evo ti sve", ja sam samo rekao devojci da nije trenutak, mi nismo znali šta da radimo, ona je bila šokirana, ta informacija je zatekla. To je bila sredina avgusta...Naravno da smo javili Jovani, njih dve žive zajedno, a imali smo strah kako će reagovati, a to je Munjino dete, bila je zamršena situacija, nismo znali šta će se desiti - rekao je Danijel.

- Da li od tog trenutka kreću problemi ili ne - pitala je voditeljka.

- Pošto je Stefani bila šokirana i sve, nisu tada krenuli problemi...Prevare u toj vezi sa Jovanine strane. Ja znam za dve prevare, možda ima više, nisam siguran. Bila je jedna prevara kada je Stefani bila u Smederevu, to je bilo posle saznanja u trudnoći...Kada smo mi saopštili to, ona je okej to prihvatila u tom trenutku, ali posle toga nije sve bilo isto - rekao je on.

- Je l' ti tvrdiš da su prema njoj bili nasilni i njen drug i Jovana - pitala je Anastasija.

- Unošenje, čupanje, zaključavanje...Bio sam svedok jednoj takvoj situaciji, a ostalo mi je pričala. Ja sam video da je Jovana došla pijana sa drugom, a Stefani i ja smo čekali Jovanu, počistili smo stan i sredili. Došla je u kasne sate, bila je pijana, pitala ju je: "Gde si bila, šta si radila?", u tom trenutku se Cile unosi Stefani u lice, Stefani ga je sklonila od sebe. Rekao joj je: "Šta ti napadaš Jovanu?" - rekao je Danijel.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić