Iskrena do koske!

Stefanina majka Nina gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji nastavila je razgovor o odnosu svoje ćerke i Jovane Tomić Matore.

- Nina, da li mislite da je Matora na bilo koji način uticala da Stefani ne kaže Munjezu za trudnoću i da li mislite da je na bilo koji način uticala, želela ili insistirala da Stefani uradi abortus - pitala je voditeljka.

- Što se tiče tog abortusa. Jovana je tražila par dana da razmisli, Stefani je bila kod nas u Smederevu, Jovana je razmislila i za dva-tri dana je rekla da je sve okej, da će sve proći s njom. Stefani i tada nije prihvatila trudnoću...Ne mogu da kažem šta su njih dve međusobno pisale, videla sam neke poruke kada je Stefani mislila da ne može da izgura. Ja znam da je Stefani odlučila da bebu rodi, svi smo bili uz nju. Rekla sam joj da se njoj ništa život ne remeti zbog toga, ja sam njoj to polako i kroz dane objašnjavala. Nije bilo lako nikome, visokorizična trudnoća i anemija...Moje je bilo da ja budem uz nju i da sve prođe kako treba. Taj dan kada smo uradili ultrazvuk, Stefani se rasplakala, ja sam je odvela na klupicu gde se isplakala. Ja sam joj rekla da je to njeno telo, njena odluka. Objasnila sam joj šta znači konzilijum. To je bilo tada, a posle dva, tri dana to više nikada nije pomenuto - rekla je Nina, a onda se osvrnula na period posle porođaja:

- Ja sam sa Kostom došla u Smederevo, ona je ostala kod Jovane u Beogradu jer je imala temperaturu i bronhitis. Taj dan je Stefani ostala, sutra se javilo da je Jovani preminula majka. Ona je planirala da vidi Kostu, pa mi je rekla: "Mislila sam da dođem, šta da radim?", Stefani je došla na par sati, baš je puno plakala kada je odlazila. Nisam videla tu empatiju kod Jovane - rekla je ona.

- Da li se tu nešto dogodilo, to veče - pitala je Anastasija.

- Kad god Stefani dolazi za Smederevo, bile su takve poruke suicidne. Kada je Jovani preminula majka, Stefani je bila uz nju, kada je Jovana otišla da završava, Stefani je došla do bebe. Stefani dolazi u stan posle dva, tri sata i čeka Jovanu. Jovane nema, Jovane nema, Stefani zna šta je problem, tada je i poludela. Govorila je Stefani meni da je zovem, meni nije padalo na pamet, od mene je imala poruke podrške...Da, tada se desilo nasilje kada se Jovana vratila. Jovana je otišla da organizuje sve to vezano za sahranu majke, Stefani je čekala nekoliko sati, Stefani na dve, tri njene poruke zna u kakvom je stanju. Jovana je bila besna i ljuta na Stefani, rekla joj je: "Napraviću ti sendvič i teraj se". Mene zove Jovana da dođem i da vodim Stefani napolje, nije htela da mi da Stefani na telefon. Rekla mi je da se Stefani zaključala u sobu. To je trajalo nekoliko sati... - rekla je Nina.

- Mi sada pričamo o ovim nekim temama, vidimo da se Munjez fino postavio prema Stefani sada, on juri oko Stefani i dvori. Zar niste mogli da utičete i da porazgovarate sa njom da će imati bolji odnos, jer je on otac deteta - pitala je Anastasija.

- Njih dvoje us oboje temperamenti, imali su mnogo jake svađe i ljubomore i prevara. Veza kao veza im nije bila fina, možda mesec ili dva pred kraj su ušli u mirnu luku. Nismo mi krile trudnoću, Stefani se normalno kretala, ona nije samo išla javno da se hvali i tako dalje, niko nije forsirao da se njemu unese informacija takva. Ja se nekoliko dana nisam oglašavala, nije me zanimalo šta Ermina objavljuje, Ermina bi mogla da objavi između nje i Stefani...Kada vidim kako se Danijel ponaša, naravno da bih javila i Stefani bi sigurno. Kao partner je bio katastrofa, ali mnogo voli decu - rekla je Nina.

Autor: Nikola Žugić