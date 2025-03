Ovo je nacija čekala: Stefanina mama otkrila zbog čega je njena ćerka IZGUBILA MLEKO, Matora upletena u sve?! (VIDEO)

Iskrena!

Stefanina majka Nina gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji progovorila je o situaciji kada je Grujićeva izgubila mleko.

- Videli smo poruke gde je Ermina demantovala priču za gubitak Stefaninog mleka - pitala je voditeljka.

- Stefani je u porodilištu sama uspostavila laktaciju, s tim što je Stefani dobila temperaturu. Preporuka lekara je da nastavi za izmuzavanjem mleka, ali da ne daje zbog lekova. Mi smo pričali da se to održava. Jovana je ušla i lupila glupost da je Stefani izgubila mleko zbog stresa jer je gledala rijaliti. To nije istina! Mleko jeste stalo u nekom trenutku...A Stefani kada je tek ušla, ne da je potvrdila njenu priču, nego je pokušavala da se iščupa...Rekla mi je Stefani da mi je skinula duks koji je kupila. Kada je Jovana već znala da ulazi, datum, Jovana joj se tada vratila - rekla je Nina.

- Da li je istina da je Jovana platila epidural - pitala je voditeljka.

- To naravno da nije istina, to je verovatno Jovana rekla, pa je to izjavljeno. To nema veze sa životom. Jovanu ni dinar nije koštao čitav porođaj. Deo jedne torte koju je Jovana kupila je bio kartonski, kao lažan sprat, potražiću negde fotografiju, meni je to bio šok - rekla je Nina.

- Je l' vama smetalo to što su Jovanu cepali - pitala je voditeljka.

- Ne, ja sam bila to veče sa njom, nisam shvatila na pogrešan način, jer se šalila, htela je da izrazi radost. Nije, to nije bila šala, tražila je da se to snimi i objavila - rekla je Stefanina mama.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić