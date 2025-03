Peja progovorio o sinovljevoj vezi sa Enom, pa se osvrnuo na njihove sumnje da je Čolićeva mogla da ostane TRUDNA: Ako se to desi, postao bih deda (VIDEO)

Gost u studiju kod voditelja Darka Tanasijevića i Joce novinara, kao i voditeljke Ane Radulović je njihov kolega, voditelj Zoran Pejić Peja, koji je započeo gostovanje razgovorom o vezi Ene Čolić i njegovog sina Jovana Pejića.

- Zdravstveno sam odlično, pre godinu i po dana sam imao tu veliku intervenciju. Ja i dan-danas živim nov život, na vreme sam saznao za moj zdravstveni problem i nikakve probleme nisam imao...Ko bi rekao da ću ja sedeti ovde, kao što je moj sin pre 15 godina govoreći o mami i tati, a ja sada sedim i pričam o njemu - rekao je Zoran.

- Desila se ljubav, desile se svađe i tako dalje. Kod njih nikad ne znaš šta će se desiti. Oni non stop tvrde da neće da se pomire. Rekao sam da se kod njih nikad ne zna i žao mi je. Ja ne volim niske udarce, to je meni zasmetalo, a zasmetalo je i Zlati. Da nema tih niskih udaraca - rekao je on.

- Šta je ono što je Peju udaljilo od Ene?! Vodi se već nekoliko dana mišlju da ne želi da bude sa Enom i da ga neko iznova i iznova, kako kaže, pravi budalom - pitao je Darko.

- On je prvi put na televiziji. Uvek se sklanjao, bio je povučen i kada je išao na neke proslave sa Zlatom i sa mnom, sklanjao se da ne bi davao intervjue. Svi su nešto zamerali njegove tikove, on se plašio! Lakše mu je bilo da ustane da šeta, nego da stoji u mestu i da odgovara. Poznavajući svog sina, on je prevazišao samog sebe - rekao je Zoran.

- Ena je ta koja govori da je Peja taj koji je folirao emocije prema njoj, a da je Ena ta koja je više volela njega nego nju - rekao je Darko.

- Hajmo sada u svađi da kažemo jedno drugom sve najlepše, ne može! Strast velika vlada između njih dvoje, oni su kao magnet koji hoće da se razdvoji, pa se slepe. On je druželjubiv! Oduševljen sam kako ona nastupa u "Eliti", ona je prvi put u rijalitiju, ti od nje imaš u toku dana 20 sata ona priča. Smatram da je Ena inteligentna i pametna, ali nije umerena...On njoj pokušava da otvori vidike da nisu trepavice bitne, nego torte od podrške. Moram da ti otkrijem jednu tajnu, nas trojica nikada nećemo moći da shvatimo, a Ana će moći, ona je majka! Zlata je na svim strimovima, a moram da vam kažem da mi podržavamo našeg sina i njegov izbor ko god da bude bio pored njega, mi to podržavamo. Ako si Ahil, pogodiću te u petu, tako se gleda u tim svađama. Nisam za to, ne podržavam, ali ja to radim kod kuće - rekao je Zoran i nastavio:

- Siguran sam u to da bi ona njemu rodila dete, da bi on voleo da mu ona rodi dete...A ako se to desi, postao bih deda - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić