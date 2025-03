BEZ DLAKE NA JEZIKU: Peja osudio sina zbog reči upućenih Eni, pa otkrio da li je želi za snajku (VIDEO)

Iskren do koske!

Zoran Pejić Peja nastavio je razgovor sa novinarima o vezi Ene Čolić i njegovog sina Jovana Pejića Peje.

- Juče su se raspravljali, Ena je pokazivala te tragove koje joj je Peja ostavio i da zna da Peja svašta kaže. Kako Vi to komentarišete - pitao je Darko.

- Istina je da to nije on, ona izvuče iz njega nešto što nije on. To je nešto čime smo se Zlata i ja začudili...Evo ja jesam, ja sam prvi udarao u vrata u besu. Zlata i ta devojčica su se sporečkale nešto, on niti po mami, niti po ovome, hajde sada tamo ovamo i dange. To je po meni bezazleno, to je njegov mladalački testosteron koji smo svi imali - rekao je Zoran.

- Jovan je udario na njeno majčinstvo, rekao je da je njeno dete bilo izbeglica u Španiji. Kako gledate na to - pitao je Darko.

- Zameram to mom sinu i pre četiri meseca mu zameram što je rekao da bi prodala dete zarad rijalitija. To nije lepo, ali se izvinio zbog toga - rekao je Zoran.

- Da li biste voleli da nakon Elite 8 njih dvoje budu zajedno - pitala je Ana.

- Ko mene pita?! Ja sam im poslao da su lepi kada su zajedno, bila je čestitka, oni se posle dva dana posvađaše...Znači ništa šta je tata rekao. Da li je ona idealna snajka?! Opet tvrdim da je to Jovanov izbor - rekao je Zoran.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić