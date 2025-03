Šok!

U uživo emisiju na RED televiziji uključila se Ermina Pašović, koja je želela da se obračuna sa Stefaninom majkom, Ninom, koju danima unazad provlači na instagram storijima.

- Gospođo, što me niste pozvali?! Došli ste u studio i hoćete oči u oči. Meni nije jasno ko gleda to sedmoro dece. Ja sam se javila i moja namera je bila da normalno razgovaramo. Ja kada krenem da pričam, zamolila bih da mi ne upada, saslušaću ja nju i ona mene. Ja nisam bila upućena ni u kakav haos Stefani i Jovane, veza je bila idealna i tašta je bila idealna. Matora je, istina, pila, kada je saznala za dijagnozu majke. Ja sam rekla Stefani kada mi se požalila da ako ne može, da potraže stručnu pomoć. Ako se uzima u obzir da je Stefani bila u drugom stanju, kako ne možemo kod Matore da saznaje da joj majka umire?! Drugo, Stefani nije vadila cigare iz usta, a imala je visokorizičnu trudnoću, kako je imala snage da gruva Matoru?! - rekla je Ermina.

- Ja ne mogu ja Jovaninu neku sliku ako postoji da objavim, to ne ide. Ja imam direktne pretnje od tebe Ermina - rekla je Nina.

- Zašto vi niste kao majka uzeli Stefani za ruku i odveli je - pitala je Ermina.

- Tog trenutka kada sam saznala jeste to veče kada je mene Jovana zvala i pričala da se zaključala...Sve ono što govorim je što sam saznala u tih par dana nakon toga svega. Ja znam još mnogo ružnih i strašnih stvari, koje ti možda ne znaš, ali neću iznositi. Ja kao majka imam pravo da to kažem, Ermina i ti si majka, nemaš prava da ismevaš to koliko ja dece imam. Isto tako, nemaš prava da navodiš da Stefani i Jovana imaju se*sualni snimak. Treća stavka je to što je Ermina objavila ime i prezime moje - rekla je Nina.

- Imam da dodam. Za ketering je istina, rekla sam Ireni da ako ne ukine ketering da ću je razvlačiti po novinama, zato što je plaćeno od Matorinih para. Ja nisam vašu ćerku rodila da bih znala kada je njen rođendan - rekla je Ermina.

- Ali onda treba da brinete o onome koga ste rodili, a ne o mom detetu - rekla je Nina.

