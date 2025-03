Haos!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Stefani Grujić, te je tako s njom porazgovarao o Jovani Tomić Matoroj.

- Kojim ti se postupcima i izjavama Matora toliko zgadila da su ti prestale emocije, kako kažeš - pitao je Darko.

- Kada smo počeli da iznosimo one stvari i kada je sve počela da negira i da laže, gde sam i govorila da ne mogu da je prepoznam. Nema nimalo osećaj prema meni, ne treba da ima osećaj u tom nekom ljubavnom smislu, ali treba da ima nekakav osećaj s obzirom da smo živele zajedno. Mislim isto da me i nije volela kao što smo pričale o tome, kao i što je predstavila, s moje strane je bilo iskreno. Bila je jedna vrsta zaljubljenosti, ali me nije volela - rekla je Stefani.

- Kakva su zaista njena osećanja bila, koliko velika i koliko prava - pitao je Darko.

- Stalno se vraćam na to šta smo i kako prošle, kakav smo odnos imali. Ona ovde govori kako pričam samo o lošim trenucima, ja govorim kako se sve to odvijalo. Mi jesmo imale lepe trenutke, da nismo, ne bi bile u tom odnosu. U jednom trenutku je veza išla mirnijim putem, u drugom trenutku je bio haos...To su situacije i događaji koji smo mi imale, gde ona počne da priča kako jeste, pa deo koji ona ne može da prihvati, onda se taj deo kao nije desio, pa ti neki detalji koji su jako važni - rekla je Stefani.

- Koliko je za tebe jadno i poražavajuće kada čuješ da Matora delimično priznaje da jeste bila iz sažaljenja s tobom - pitao je Darko.

- Jeste poražavajuće, ali to sve govori o njoj. Ako je ona mogla da bude sa mnom toliko, da me veri i sve ostalo iz sažaljenja, to je na njoj. Ja jesam imala sucidne misli na početku veze kada se saznalo za trudnoću, ja sam kasnije prihvatila trudnoću, mogla je da me tada ostavi - objasnila je Stefani.

- Da li si ti na neki način koristila ili zloupotrebljavala trudnoću kako bi kod Matore izazvala to sažaljenje - pitao je Darko.

- Jesam, ne da bih izazvala sažaljenje, nego kada smo imale svađe i kada postane malo više, kada krene njeno stanje ka agresiji, ja sam govorila: "Ja sam trudna, čekaj, stani, polako"...Darko, ona nije imala osećaj, imala je jako veliki problem sa porocima i alkoholom - rekla je Stefani.

- Te priče i to o porocima i alkoholu, ispada da sam narkoman i ovisnik. Ja nisam narkomanka, nisam bila agresivna, ona je bila stalno nervozna i dolazilo je do svađe - skočila je Matora.

- Da, jesi narkomanka, što si pristala na lečenje?! Ona je mene ucenjivala da ćutim i pokazivala na stomak, kao da će da kaže da sam trudna, jer smo o tome ćutale...Pa da, kada smo se svađale, ona je mene ucenjivala pokazivala mi je prstom na stomak. Ona je i sama pristala da radi na tim porocima, to sve postoji. BIla je jako kur*evita, nadrndana, znala je da prebacuje neke stvari, kao da mi je kupila majicu. Ja sam za nju uvek bila Anita i trebao je da dođe neki Anđelo koji će da me op*li - rekla je Stefani.

- U svađama mi je uvek bila bolja Anita nego ti - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić