Šok!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Stefani Grujić.

- Da li je istina da ste jele supu iz kesice koju vam je slala tvoja majka - pitao je Darko.

- Da, ja sam vukla kese od kuće kada smo spale na to što smo spale, kada su došli moji troškovi za torbe, za porodilište...Jovana je sama pričale da u stanu nismo imale ništa - rekla je Stefani.

- Hvala Bogu, moja pokojna mama kojoj sam dala pet hiljada evra, sakrila je i rekla mi je da je čuvala to za mene...Jesam bila katastrofa sa Anitom, ali ovo za supicu i te priče da nismo imale hleb da jedemo?! Ma ne znam šta da kažem - rekla je Matora.

- Pošto je ona dva puta tražila novac, ona je mene stalno terala da dižem nju u vazduh da je bila uz mene, da od sebe pravim jadnicu, da bi novac legao kada bi trebao - rekla je Stefani.

- Stefani, Ermina te je zavrnula za ketering. Plašiš li se šta bi sve moglo da ispliva - pitao je Darko.

- Što se tiče toga, Ermina je isto go*no kao i Jovana, samo da počnemo da pričamo o tome kako su Jovana i Ermina nameštale tu Tamaru, kako je Ermina sve prenosila Jovani što se tiče Tamare. Kada su upali inspektori kod nas u stan, Ermina je nama pet dana pre toga javila da će to da se desi i nije smela više da se čuje sa Jovanom, nego su se čule preko mog "Whastapp-a". Ja sam se Ermini žalila, kada mi je Ermina predložila lečenje za Jovanu, pa se čula sa Jovanom na video poziv u kakvom je stanju i kako izgleda...Jovana je uplatila toj Ireni ketering za mene i nju, dogovorili smo se za cenu jer je Irena dugovala mojoj mami 10.000 dinara. Meni je mama rekla da kada budem ovde ušla da će se to desiti, mojoj mami sam ostavila karticu sa parama i rekla sam joj da Jovanu taj novac čeka napolju. Opet mogu da kažem da drugi ljudi raspolažu njenim novcem napolju, kao što su joj predlagali u šta da ulaže i tako dalje. Pričali su da je Tamara slala novac Neni preko "Western union-a" da prenosi Matoroj sve i da se taj razgovor snima, to je sve nama Ermina rekla - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš pismo od Anite koje ti je stiglo - pitao je Darko.

- Želim i Aniti da se zahvalim, hvala joj puno što mi je pružila tu vrstu podrške...U jednom trenutku je pričala, zavisi kako joj odgovara, nekada sam gora od nje, nekada sam bila bolja. U mojim SMS porukama ima poruka u kojima ona mene vređa na konto toga - rekla je Stefani.

- Da li ti potvrđuješ to da je dobro što ti se to desilo i da si se otarasila poremećene i nestabilne osobe, kako je napisala Anita

- Ne mogu da kažem da je poremećena, ali sada, iz ovog ugla i kada vidim kako se ugasila i da je došlo do ovoga da se toliko pljujemo...Nije bilo vredno da javno govorim o svom seksualnom opredeljenju i da ostajem u toj vezi - rekla je Stefani.

- Kako gledaš na Matorine tvrdnje da je tvoja majka bila na njenoj strani u svim vašim svađama - pitao je Darko.

- To je laž! Nije mi majka pričala da treba da bežim od nje, jer kada god je krenula u tom smeru, ja sam se jako svađala sa majkom. Jovana je predstavljala kako ona ništa nije kriva i kako ja pravim problem bez problema, a moja majka, to tvrdim, nikada nije bila na njenoj strani! - rekla je Stefani.

- Kako si se osećala kao trudnica koja je morala da se vitla sa mrtvom pijanom Matorom i kako si rekla, da si morala da je kupaš - pitao je Darko.

- Prihvatala sam teško, a baš zbog toga smo mi radile na tome da to tako ne bude - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić