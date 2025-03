Isplivalo još prljavog veša: Nova bitka Matore i Stefani napravila haos u Eliti, Peja i Ena nikad brutalnijom svađom ostavili sve bez teksta!

Ova dešavanja nista smeli da propustite!

Pred sam početak emisije "Pitanja novinara" voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila Zorana Pejića Peju, oca Jovana Pejića. O svim dešavanjima iz Bele kuće koja se tiču njegovog sina sa njim su razgovarali Darko Tanasijević i Jovan Ilić.

- On je prvi put na televiziji. Uvek se sklanjao, bio je povučen i kada je išao na neke proslave sa Zlatom i sa mnom, sklanjao se da ne bi davao intervjue. Svi su nešto zamerali njegove tikove, on se plašio! Lakše mu je bilo da ustane da šeta, nego da stoji u mestu i da odgovara. Poznavajući svog sina, on je prevazišao samog sebe - rekao je Zoran.

Zoran je prokomentarisao i Jovanovu vezu sa Enom Čolić.

- Istina je da to nije on, ona izvuče iz njega nešto što nije on. To je nešto čime smo se Zlata i ja začudili...Evo ja jesam, ja sam prvi udarao u vrata u besu. Zlata i ta devojčica su se sporečkale nešto, on niti po mami, niti po ovome, hajde sada tamo ovamo i dange. To je po meni bezazleno, to je njegov mladalački testosteron koji smo svi imali. Ja sam im poslao da su lepi kada su zajedno, bila je čestitka, oni se posle dva dana posvađaše...Znači ništa šta je tata rekao. Da li je ona idealna snajka?! Opet tvrdim da je to Jovanov izbor - rekao je Zoran.

Na samom početku emisije Darko je razgovarao sa Stefani Grujić o detaljima njenog odnosa sa Jovanom Tomić Matorom i stvarima koje su jedna o drugoj iznele u prethodnih nekoliko dana.

- Kada smo počeli da iznosimo one stvari i kada je sve počela da negira i da laže, gde sam i govorila da ne mogu da je prepoznam. Nema nimalo osećaj prema meni, ne treba da ima osećaj u tom nekom ljubavnom smislu, ali treba da ima nekakav osećaj s obzirom da smo živele zajedno. Mislim isto da me i nije volela kao što smo pričale o tome, kao i što je predstavila, s moje strane je bilo iskreno. Bila je jedna vrsta zaljubljenosti, ali me nije volela. Stalno se vraćam na to šta smo i kako prošle, kakav smo odnos imali. Ona ovde govori kako pričam samo o lošim trenucima, ja govorim kako se sve to odvijalo. Mi jesmo imale lepe trenutke, da nismo, ne bi bile u tom odnosu. U jednom trenutku je veza išla mirnijim putem, u drugom trenutku je bio haos...To su situacije i događaji koji smo mi imale, gde ona počne da priča kako jeste, pa deo koji ona ne može da prihvati, onda se taj deo kao nije desio, pa ti neki detalji koji su jako važn - rekla je Stefani.

Stefani je bez dlake na jeziku pričala i o Ermini Pašović koja joj je otkazala rođendanski ketering.

- Što se tiče toga, Ermina je isto go*no kao i Jovana, samo da počnemo da pričamo o tome kako su Jovana i Ermina nameštale tu Tamaru, kako je Ermina sve prenosila Jovani što se tiče Tamare. Kada su upali inspektori kod nas u stan, Ermina je nama pet dana pre toga javila da će to da se desi i nije smela više da se čuje sa Jovanom, nego su se čule preko mog "Whastapp-a". Ja sam se Ermini žalila, kada mi je Ermina predložila lečenje za Jovanu, pa se čula sa Jovanom na video poziv u kakvom je stanju i kako izgleda...Jovana je uplatila toj Ireni ketering za mene i nju, dogovorili smo se za cenu jer je Irena dugovala mojoj mami 10.000 dinara. Meni je mama rekla da kada budem ovde ušla da će se to desiti, mojoj mami sam ostavila karticu sa parama i rekla sam joj da Jovanu taj novac čeka napolju. Opet mogu da kažem da drugi ljudi raspolažu njenim novcem napolju, kao što su joj predlagali u šta da ulaže i tako dalje. Pričali su da je Tamara slala novac Neni preko "Western union-a" da prenosi Matoroj sve i da se taj razgovor snima, to je sve nama Ermina rekla - rekla je Stefani.

- Da li je tebe Matora nagovarala trudnu da imate intimne odnose? - upitao je Darko.

- Mi smo imali rasporave oko toga, nije ona mene nagovarala, ali ja nisam bila za to. Mi smo imale rasprave zbog toga, to je uticalo na naš odnos - rekla je Stefani pa je dodala:

- Kada se saznalo da ne mogu da abortiram, ona je mene ostavila na dva dana, kako bi razmislila. Ja sam saznala u Beogradu da sam trudna, ona je mene tada zvala kod nje u stan, ona je tada govorila da ćemo naći rešenje, a onda me je ostavila kada je shvatila da nema abortusa - rekla je Stefani.

Darko Tanasijević je nakon razgovora sa Stefani pričao i sa Matorom o njihovom odnosu.

- Ja moram da kažem ako je njoj lako da priča svoju istinu neka priča, navijam za njeno pomirenje sa Munjom, jer sličan se sličnom raduje, a mene od Dragane niko ne može da odvoji. Ona je Anita iz prošle sezone, te moram da pomenem bivšeg kuma svog Marka Đedovića, on mi je najjasniji u svemu jer ona ide kod njega, a on komentariše. Meni je van stola jako lepo, a nju ne pljujem niti imam potrebu - rekla je Matora.

Matora je otkrila u zbog čega je optužila Stefani da je ušla u "Elitu" kako bi se oprala.

- Ušla je kao da će da ispegla sa Munjom, u dobrim su odnosima, ali će da priča malo kako je Jovana monstrum i tako dalje, a to što je njena odluka bila da se krije od Munje, to pada u zaborav! Očekujem da će na kraju reći da sam ja insistirala da Munja bude "N.N", ona se ne pere, ona se tušira i riba sa četkom, ali meni to ne smeta - rekla je Matora.

Nakon svega što su Matora i Stefani iznele svoj sud o njihovom odnosu dao je Danijel Dujković Munjez.

- Zabezeknut sam, blam me je i slušam dokle ovo ide. Stefani kaže: "Evo ja kanalim i sebe", pa bar pokušaj da ne kanališ sebe! Pranje je sa obe strane...Ja znam da će da dođe do vređanja deteta, polako je počela da uzima dete. Ukoliko naše dete bude ovde spominjano, neću se libiti da vređam sva pokolenja, ovde se radi o mom detetu. Ja ću da vratim tri ili pet puta gore. Ne treba da budem toliko odvratan, nemam ni potrebu, kada ona bude nešto rekla, ja ću da joj se obratim - rekao je Munjez.

Dragana Stojančević dobila je priliku u emisiji da odgovori na česte prozivke Stefani Grujić.

- Kako to da prokomentarišem?! Devojka je sa 19 godina bila sa Munjom koji joj je napravio dete, pa sa Zolom, pa sa Matorom. Ne zna se čije je dete, rekli su za nju da je folirant kada je ulazila sa Matorom, ja sam sada folirant. Ne znam ko ispada veća dr*ljetina?! Treba da raspravlja sa ocem svog deteta šta ima - rekla je Dragana.

Odnos Matore i Stefani takođe je komentarisao Marko Đedović, koji je otkrio zbog čega više veruje u priču koju je iznela Grujićeva.

- Šta je Stefani pričala meni, od A do Š, sve je ispričala, sve ponovi. Svakog puta istu priču ponovi, nema mimoilaženja u priči. Ako je slagala negde, pa je zaboravila, taj detalj ispusti, iskreno da ti kažem, od A do Š je sve ponovila. To mi ukazuje da to ne laže. Ako je istina to da je Matora sve ove situacije nekome napisala napolju, onda je to već započeta priča, ona to saznaje dan pred ulaska. Ja vidim i kod Matore i kod Stefani u žaru borbe, mnoge stvari koje bi trebale da odgovore, a da su ih već rekle, da ih ispuste. Mislim da Matora priča 50 odsto istinu, a da 50 odsto umanjuje, okreće na blaže varijante i banalizuje. Ne mislim da Stefani preuveličava, mislim da za neke stvari još uvek ćute, mislim da ima Stefani još da kaže. I ja mislim da se nekim delom kod Stefani nije ugasila emocija, možda je sujeta. Ja sam sumnjao da je bila neiskrena, dokazuje mi se da to nije baš tako - rekao je Marko.

Anđela Đuričić već danima žestoko komentariše Matoru, pa je ni sinoć nije štedela kad je iznosila svoje mišljenje o njenim ljubavnim odnosima.

- Što se tiče ovoga, stvarno meni Matora nije uvredljiva ni u jednom momentu, Za mene je sada sve jasno, Dragana i Matora su za mene već zajedno, ne znam šta se kriju. Ona je verila Stefani, htela je svadbu u Holandiji, pa sada kaže kako je bila sa Stefani iz sažaljenja. Ja ne vidim da je ona povređena i razočarana ili bilo šta, ona nije obezbedila svoju porodicu, nije htela ni kuću da im završi, ona nije htela da iznenadi svoje roditelje. Ja iskreno mislim da će ona Anitu da pravi od blata, da ne pominjemo to što je dovela trudnu ženu kuću, a ja čekam sledeću godinu i Draganu koju će pričati o njihovom odnosu - rekla je Anđela.

Darko Tanasijević razgovarao je i sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji mu je otkrio da više neće imati tolerancije za Matorino loše komentarisanje njegove veze sa Anđelom.

- Ne kapiram kako ona ne vidi nešto, ali mi je jako bitno da smo mi srećni. Ja sam odlučio da vidim samo dobro. a malo mi je sve ovo konfuzno sve što priča, što radi, ali ja više neću da komentarišem ništa, samo više neću tolerisatin kada se bude pričalo o našem odnosu - rekao je Gastoz.

Jovan Ilić razgovarao je sa Pejom i Enom o njihovom turbulentnom raskidu i žestokim svađama koje imaju poslednjih nekoliko dana.

- Ja neću više da pokazujem emocije, sa svima ću imati poštovanje i moju reč. Ja od sada gledam sebe i svoja posla, nemam nameru da mene neko bije, niti da trpim neke priče, te filmske fore me ne zanimaju. Ena je govorila da ja nju nisam nikada voleo, a ja sam uvek iskren za razliku od nje - rekao je Peja.

- Ti si taj koji pokušava da se pokaže u najboljem svetlu, a najgori si. Ja njega neću da blatim neću. On je govorio da ćemo onn i ja biti zajedno napolju, ali ništa od toga, on je rekao nama da nećče biti sa mnom. Meni je trebalo da bude jasno još za Novu godinu kada sam čitala čestitke u kojima se videlo da nas moji ne podržavaju. Ja isto imam modrice od njega - rekla je Ena.

Na red je došao i odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji je poslednjih dana imao oscilacije, ali su odlučili da daju sve od sebe da uplove u mirnu luku.

- Kod nas je turbulentno, svaki dan nešto novo. Sada je bio ples sa Stefani, u Jelena je krenula da razvija priču. Ljudi su pravili priču da se ja ložim na Stefani, ali tu nema ništa - rekao je Luka.

- Meni ona ne predstavlja problem, ja razumem da njoj fali pažnje, ali ja sam krenula da se zaljubljujem u njega, imam emocije, a ako on meni da više poverenja, naša veza može biti ozbiljna. Meni on znači, meni on prija, a ta emocija koju imam se sve više stvara i nadam se da ćemo biti u mirnoj luci - rekla je Aneli.

Sofija Janićijević dana je sud o ponašanju Borislava Terzića Terze, koji poslednjih dana sve više menja devojke.

- NIje lepo da o bivšim momcima kažem nešto loše, ali mi nije jasno što on radi neke stvari, mene je blam jer je on za govorio da su neke devojke blam, a sada on to radi. On je rekao da mene treba da bude sramota što sam ja ušla u vezu sa njim, kao da ga je neko terao na to. On je svojim rečima pokazao ko je i šta je, ja se isto ponašam od starta, a on se menja. Nakon mene su se pojavile mnoge žene, ali nijedna mu nije bitna - rekla je Sofija.

Za sam kraj emisije Slađa Poršelina Lazić otkrila je da je spremna da bude intimna sa Terzom i konačno dopusti nekome da joj "skine blindu".

- Videla sam Terzin polni organ, i prelep je, tako da će pasti blinda, a ovi što su ljubomorini, to je do njih. Posle tri sezone može bliinda da padne - rekla je Slađa.

Autor: A. Nikolić