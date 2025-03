Umesto da bude puna kuća, danas je prazna! Bora Santana slomljen na Mladence, ništa od slavlja s Milicom: Da mi je neko rekao da ću ih ovako dočekati...

Mladence, današnji praznik, obeležavaju svi bračni parovi koji su se u prethodnih godinu dana zavetovali na večnu ljubav i izgovorili sudbonosno "da", ali ne i Bora Santana i Milica Kemez koji su, posle manje od godinu dana, rešili da na brak stave tačku.

O razlozima njihovog rastanka mnogo se pisalo i pričalo prethodnih nedelja, a Bora Santana je danas, baš na Mladence, posebno tužan. On je sa svojim pratiocima na Instagramu podelio običaje koji se praktikuju na današnji dan, a potom priznao da kod njega svega toga, nažalost, ipak nema.

- Danas su Mladenci! Praznik proslavljaju bračni parovi u prvoj godini braka tako što u svoj dom primaju goste. Ovo je praznik sa mnogo običaja u srpskom narodu. Na ovaj dan žene ustaju rano i mese četrdeset kolagića koji se premazuju medom. Oni se nazivaju mladenčići i simbolizuju dug, srećan i sladak život. Na Mladence je dobro jesti med, kuvanu koprivu i zelje da bi se očistila krv - napisao je Bora na Instagramu, a potom dodao:

- Nažalost, toga kod mene nema i eto, želeo sam da to podelim sa vama i zato idem mnogo jače i sve ispočetka - rekao je Santana.

- Toliko sam mladenaca u svom životu svirao i uveseljavao ljude na današnji dan i da mi je neko rekao da ću u prvoj godini braka ovako dočekati, ne bih verovao ni sebi... Krivo mi je jer nisam tako zamišljao da bude svako na svojoj strani na današnji dan, ali eto, život je to... Umesto puna kuća, danas je prazna. Živeli svi mladenci - dodao je voditelj RED TV na Instagramu.

Podsetimo, iako je postojala šansa da se Milica i Bora pomire, od toga, po svemu sudeći, nema ništa. Oni su sa advokatima rešili sve nesporazume oko zajedničke imovine, te svako kreće svojim putem.

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica nedavno u emisiji "Pitam za druga", dok je Bora pre mesec dana potvrdio razvod, nakon spekulacija da su se pomirili.

- Nismo se pomirili uopšte, evo nas sa advokatima, našli smo se da rešavamo naše probleme. Razvodimo se - kratko je poručio Bora za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević