Ena Čolić trudna?! Ujak učesnice Elite javno izneo stav porodice, evo šta će biti ukoliko nosi Pejino dete!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja definitivno su stavili tačku na svoju emotivnu vezu u "Eliti", a jedno vreme postojala je bojazan da je učesnica ostala u drugom stanju, čemu se ne bi obradovao niko od njih dvoje.

Po svemu sudeći, ova vest ne bi bila radosna ni za članove njihovih porodica. Naime, Enin ujak Dejan Đoković istakao je gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV da bi ta trudnoća bila neželjena, te da joj se njena porodica ne bi radovala.

- To bi bila definitivno neželjena trudnoća još jedna u rijalitiju. Oni su prvi put tamo, vidim da ne žele da se prikažu na taj način, niti da grade karijeru rijaliti učesnika kroz tako neka dešavanja. Ne kažem da su drugi to radili namerno, ali verujem da su njih dvoje želeli to da izbegnu. Ni mi ne bismo bili srećni, nikako. Znamo njeno mišljenje, njen stav, vidimo i sada neke stvari koje se dešavaju između njih dvoje sad, do definitivno ne bi bilo u redu... Zar nešto više treba reći i dodati?! - istakao je Đoković.

Autor: D .T.