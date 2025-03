ENA IMA KVALITETNO, DOMAĆINSKO VASPITANJE Čolićevu ujak vinuo u nebesa: Dobra je majka, bivši joj 14 godina ne plaća alimentaciju!

Učesnicu "Elite" Enu Čolić u domaćoj javnosti prate brojne kontroverze otkako je postala učesnica Pinkovog rijalitija, a sada je o njoj u emisiji "Pitam za druga" govorio Dejan Đoković, njen ujak.

Kako je istakao, Ena je u rijalitiju predstavljena u pogrešnom svetlu.

- Ena nije prikazana tamo u svetlu i realno, kako jeste. Ona je definitivno donekle zaslužna za to, neka pitanja, klubovi, gostovanja, neko menjanje partnera, seksualna orjentacija... - priča Dejan, kojem smeta to što Eni u svađama u "Eliti" udaraju na majčinstvo.

- Ena je dobra majka, prevashodno. Na prvom mestu to da znate. Ena je kvalitetno vaspitana žena iz domaćinske kuće, to mogu da tvrdim, ima domaće vaspitanje, više puta je to pokazala, ali je ona individualno dete u odnosu na sve sestričine koje imam, jer su im roditelji dali određenu slobodu - objašnjava Enin ujak.

Ne dopada mu se to što je Jovan Pejić Peja, njen bivši dečko, kritikuje na račun majčinstva.

- To može da joj kaže neko ko je roditelj. Jovanovo dete kada bude napunilo četrnaest godina i kada ga bude podigao sam, kao što je Ena, a majka je, dok je on muškarac, bez ikakve pomoći, stalnog zaposlenja, bez velike podrške od njenih... Imala je, ali su je puštali da ona sama zaradi za njega... Prvih sedam-osam godina bez podrške oca tog deteta, ikakve! I dan danas ne postoji alimentacija. On danas pomaže dete, u dobrom su odnosu, ali to je samo njegova dobra volja, a mali ima 14 godina... Stavljamo tačku što se toga tiče - rekao je on u emisiji "Pitam za druga".

Autor: D. T.