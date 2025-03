Tenzija raste: Sanja i Terza demolirali Sofiju, ona se zabila u ćošak i zaćutala od sramote! (VIDEO)

Zakucali!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Marko Stefanović postavio je pitanje Sanju Grujić.

- Prokomentariši mi Gastozovo i Matorino prijateljstvo u poslednje vreme i prokomentariši mi ovaj klan gore - rekao je Marko.

- Matora je u samom startu ispričala kako njihovo prijateljstvo izgleda. Mislim da je tu pre svega postojalo poštovanje i održavanje kontakta. Na početku su bili bliski, ali kada je Matora krenula da bude osuđivana, Gastoz se sklanja od nje. On je naučio da ne može da bitiše kao jedinka, on se priklonio Matorinim neprijateljima. Njima je potreban uvek neko treći koga će da uvuku kao razlog njihovih svađa, ti si tu da te on okrivi. Zamoliću moju mamu da mi pošalje pecaljku da damo ovom pecarošu - rekla je Sanja.

- Pričaj gde si bila u Švajcarskoj i šta si radila - rekla je Milena.

- Ranije sam vas zvala klan odbačenih, sada već ne bih znala kako - rekla je Sanja.

- Marka i Sanja bih nazvao klanom incesta - rekla je Milena.

- Terza kako komentarišeš informacije koje je Stefani unela da je ta njena veza od sedam godina ustvari kombinacija oženjenog i da li si joj ti onda jedina greška? - upitala je Sanja.

- Stefani šta si mi nakon svega rekla? - upitala je Sofija.

- Mala bićeš presrećna kad budeš videla šta je izašlo napolju - rekla je Sanja.

- To je i Milica rekla kad je ušla, ja to ne znam. Ne znam ništa dok ne izađem i vidim svojim očima, znaću sve informacije od Aleksandre. Mislim da me neće ništa ni zanimati - rekao je Terza.

- Da li misliš da je ulazak u vezu sa Sofijom, Kačavenda podržala samo zato što mrzi Milicu? - upitala je Sanja.

- Da naravno. Polako se klan raspada, informacije samo pljušte i kazne samo pljušte - rekao je Terza.

