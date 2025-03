AFTER DO PET UJUTRU U PRIVATNOJ KAFANI: Evo šta Stefanin najbolji drug kaže na Erminine objave na račun Stefani, ubeđen da je Matora manipulisala Grujićevom (VIDEO)

Najiskrenije!

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom se oglasio najbolji drug Stefani Grujić, Dušan.

- Dušane, ja ću odmah direktno pitati, šta ti znaš što je Matora ili što je Stefani iznosila, šta je istina, a šta laž? - pitao je Joca.

- Ja sam bio prisutan kada je Matora manipulisala Stefani. Poruke su slate preko mesindžera. Svašta je to bilo, laži prevare - rekao je Dušan.

- U kom smislu? Da joj se vrati, da će se promeniti - upitao je Joca.

- Da, da će se promeniti, da će povući njene poruke. Međutim nije - rekao je Dušan.

- Čini mi se da si bio svedok kojeg Ermina postavlja na stori, gde ste ti i Stefani bili u kafani pred njen ulazak u Elitu - pitao je Joca.

- Tako je, Ermina je sve to izbacila na stori. Neke nebulozne priče, afteri do 5 ujutru. Radi se o jednoj privatnoj kafani gde je samo nas par, društvo. Zna se šta je after. To su samo laži i prevare - završio je Dušan.

Autor: Aleksandra Anđić