Nina, majka Stefani Grujić oglasila se za Pink.rs, pa tom prilikom odgovorila na sve tvrdnje Osmana Karića.

Osman Karić otac učesnika 'Elite' Stefana Karića, poznat je po svojim oglašavanjima i komentarima aktuelnih rijaliti tema, a on je u jednom oglašavanju potkačio Ninu Grujić, majku Stefani Grujić. Ovog puta ona mu nije ostala dužna, te mu je bez dlake na jeziku odgovorila na sve goruće teme.

Na samom početku razgovora ona je odgovorila na prozivke Osmana, u kojima je on rekao da je svako njeno dete od drugog čoveka, a Nina je svakako imala šta da doda na to:

- Nije to samo ove godine, i prošle je pričao tako, samo sam ja to tad preskočila. Baš me briga, nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Sada, malo sam vratila film ko beše Osman Karić, jel to beše onaj što se slikao na sahrani od majke Jovane Tomić, sa sve osmehom na faci. Kao stariji čovek, trebao je da ima malo poštovanja. Takođe sam zapamtila, kada su poslednji put prodate burme, on je uredno jeo tu večeru koja je plaćena... Šta da kažem, o tom čoveku - započinje Nina razgovr:

- Nije me pogodilo to, ali želim da se oglasim i da objasnim. Oni tako lupetaju, to su deca nisu to igračke. Iz dva braka imam šestoro dece. Svako dete je nova radost, a Ermina i on se spr*aju sa tim rađanjem dece. Po meni je to morbidno i bolesno. Nikada u životu ničije dete ne bih uzela u usta, pogotovo ne u negativnom kontekstu. Ponosna sam kao majka što imam svu svoju dečicu. Mada Bože moj, i da imam sa različitim muževima, meni su moja deca sve na svetu - rekla je Nina.

- Ermina me je takođe potkačila, na svom storiju je objavila 'bolje da ćuti mama, koja ima dece kao 101 Dalmatinac'. Opet, to je u negativnom kontekstu i ne mogu nam ništa takvi komentari. Mogao bi Osman Karić da povede računa o svom ponašanju... - završava Stefanina majka razgovor.

Autor: K.K.